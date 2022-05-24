Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нико Ковач возглавил Вольфсбург
Германия
24 мая 2022, 15:59 | Обновлено 24 мая 2022, 16:08
157
0

Нико Ковач возглавил Вольфсбург

Хорватский специалист вернулся в Бундеслигу

24 мая 2022, 15:59 | Обновлено 24 мая 2022, 16:08
157
0
Нико Ковач возглавил Вольфсбург
ФК Вольфсбург. Нико Ковач

Нико Ковач стал новым тренером «Вольфсбурга». 50-летний хорват сменил на этой должности Флориана Кохфельда. Контракт Ковача с «волками» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Последним местом работы Нико Ковача был «Монако», откуда его уволили в январе этого года за неудовлетворительные результаты. В Бундеслиге Ковач в свое время возглавлял «Айнтрахт» и «Баварию».

«Вольфсбург» завершил нынешний сезон на 12-м месте в турнирной таблице.

По теме:
Стало известно, какой тренер летом возглавит Вольфсбург
Сезон Бундеслиги завершен: ничья Баварии, прощание Холанда, участники ЛЧ
Вольфсбург - Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Нико Ковач Вольфсбург
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Вольфсбург
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
Киберспорт | 24 мая 2022, 09:47 1
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира

С 9 по 22 мая прошел мейджор по CS:GO

Новак ДЖОКОВИЧ: «Игроки показали, что Уимблдон совершает ошибку»
Теннис | 24 мая 2022, 15:35 5
Новак ДЖОКОВИЧ: «Игроки показали, что Уимблдон совершает ошибку»
Новак ДЖОКОВИЧ: «Игроки показали, что Уимблдон совершает ошибку»

Новак снова поддерживает россиян и белорусов

ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане
Футбол | 24.05.2022, 00:40
ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане
ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане
Тоттенхэм интересуется вингером Шахтера
Футбол | 24.05.2022, 15:12
Тоттенхэм интересуется вингером Шахтера
Тоттенхэм интересуется вингером Шахтера
Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче
Футбол | 23.05.2022, 23:46
Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче
Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
23.05.2022, 22:55 1
Хоккей
ФОТО. Трофей АПЛ и флаг Украины! Как Зинченко и Сити титул АПЛ праздновали
ФОТО. Трофей АПЛ и флаг Украины! Как Зинченко и Сити титул АПЛ праздновали
22.05.2022, 21:30 5
Футбол
ЧМ по хоккею. Казахстан выбил Италию из элиты, Чехия обыграла США
ЧМ по хоккею. Казахстан выбил Италию из элиты, Чехия обыграла США
23.05.2022, 18:44 1
Хоккей
Виктор ВАЦКО: «Я в а**е от слов Петракова»
Виктор ВАЦКО: «Я в а**е от слов Петракова»
23.05.2022, 19:50 34
Футбол
Сложный путь. С кем может сыграть Динамо в квалификации Лиги чемпионов?
Сложный путь. С кем может сыграть Динамо в квалификации Лиги чемпионов?
23.05.2022, 06:30 15
Футбол
Цуренко проиграла первой ракетке мира на старте основы Ролан Гаррос
Цуренко проиграла первой ракетке мира на старте основы Ролан Гаррос
23.05.2022, 14:04 5
Теннис
Бывший футболист УПЛ защищает Украину на передовой
Бывший футболист УПЛ защищает Украину на передовой
23.05.2022, 11:02 5
Футбол
Милан выиграл скудетто спустя 11 лет! Интер лидера не догнал
Милан выиграл скудетто спустя 11 лет! Интер лидера не догнал
22.05.2022, 20:56 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем