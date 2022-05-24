Германия24 мая 2022, 15:59 | Обновлено 24 мая 2022, 16:08
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Нико Ковач возглавил Вольфсбург
Хорватский специалист вернулся в Бундеслигу
24 мая 2022, 15:59 | Обновлено 24 мая 2022, 16:08
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Нико Ковач стал новым тренером «Вольфсбурга». 50-летний хорват сменил на этой должности Флориана Кохфельда. Контракт Ковача с «волками» рассчитан до 30 июня 2025 года.
Последним местом работы Нико Ковача был «Монако», откуда его уволили в январе этого года за неудовлетворительные результаты. В Бундеслиге Ковач в свое время возглавлял «Айнтрахт» и «Баварию».
«Вольфсбург» завершил нынешний сезон на 12-м месте в турнирной таблице.
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