Ролан Гаррос24 мая 2022, 15:21 |
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Свитолина, Шевченко и Стаховский встретились с организаторами Ролан Гаррос
Обсуждали помощь Украине
24 мая 2022, 15:21 |
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина у себя в соцсетях сообщила о том, что вместе с Андреем Шевченко и Сергеем Стаховским встретилась с организаторами Ролан Гаррос и обсудила вопросы помощи Украине:
«Спасибо Французской федерации тенниса за поддержку в объединении украинской спортивной семьи, а также бизнес-экономических субъектов для повышения осведомленности и поощрения сбора средств для моего фонда и поддержки его усилий в Украине».
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