Свитолина, Шевченко и Стаховский встретились с организаторами Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины Элина Свитолина у себя в соцсетях сообщила о том, что вместе с Андреем Шевченко и Сергеем Стаховским встретилась с организаторами Ролан Гаррос и обсудила вопросы помощи Украине:

«Спасибо Французской федерации тенниса за поддержку в объединении украинской спортивной семьи, а также бизнес-экономических субъектов для повышения осведомленности и поощрения сбора средств для моего фонда и поддержки его усилий в Украине».