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  4. Свитолина, Шевченко и Стаховский встретились с организаторами Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
24 мая 2022, 15:21 |
235
0

Свитолина, Шевченко и Стаховский встретились с организаторами Ролан Гаррос

Обсуждали помощь Украине

24 мая 2022, 15:21 |
235
0
Свитолина, Шевченко и Стаховский встретились с организаторами Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина у себя в соцсетях сообщила о том, что вместе с Андреем Шевченко и Сергеем Стаховским встретилась с организаторами Ролан Гаррос и обсудила вопросы помощи Украине:

«Спасибо Французской федерации тенниса за поддержку в объединении украинской спортивной семьи, а также бизнес-экономических субъектов для повышения осведомленности и поощрения сбора средств для моего фонда и поддержки его усилий в Украине».

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Элина Свитолина Ролан Гаррос 2022 фото Сергей Стаховский Андрей Шевченко
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