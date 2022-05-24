ОФИЦИАЛЬНО. Гамшик завершил карьеру в сборной Словакии

Капитан сборной Словакии Марек Гамшик объявил о завершении карьеры в национальной сборной. Об этом 34-летний хавбек «Трабзонспора» сообщил у себя в соцсетях.

Очевидно, на это решение повлиял невыход сборной Словакии на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Гамшик дебютировал за сборную Словакии в 2007 году. Суммарно провел за национальную команду 135 матчей и забил 26 голов. Со сборной Словакии Гамшик принимал участие в ЧМ-2010, а также Евро-2016 и 2020.