Другие новости24 мая 2022, 14:17 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Гамшик завершил карьеру в сборной Словакии
Легендарный хавбек сосредоточится на клубном футболе
24 мая 2022, 14:17 |
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Капитан сборной Словакии Марек Гамшик объявил о завершении карьеры в национальной сборной. Об этом 34-летний хавбек «Трабзонспора» сообщил у себя в соцсетях.
Очевидно, на это решение повлиял невыход сборной Словакии на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Гамшик дебютировал за сборную Словакии в 2007 году. Суммарно провел за национальную команду 135 матчей и забил 26 голов. Со сборной Словакии Гамшик принимал участие в ЧМ-2010, а также Евро-2016 и 2020.
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