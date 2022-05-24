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24 мая 2022, 14:17 |
147
0

ОФИЦИАЛЬНО. Гамшик завершил карьеру в сборной Словакии

Легендарный хавбек сосредоточится на клубном футболе

24 мая 2022, 14:17 |
147
0
ОФИЦИАЛЬНО. Гамшик завершил карьеру в сборной Словакии
Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан сборной Словакии Марек Гамшик объявил о завершении карьеры в национальной сборной. Об этом 34-летний хавбек «Трабзонспора» сообщил у себя в соцсетях.

Очевидно, на это решение повлиял невыход сборной Словакии на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Гамшик дебютировал за сборную Словакии в 2007 году. Суммарно провел за национальную команду 135 матчей и забил 26 голов. Со сборной Словакии Гамшик принимал участие в ЧМ-2010, а также Евро-2016 и 2020.

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Марек Гамшик сборная Словакии по футболу Трабзонспор
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