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  4. Андерсон РИБЕЙРО: «Хочу с Металлистом сыграть в Лиге чемпионов»
Украина. Премьер лига
24 мая 2022, 10:54 | Обновлено 24 мая 2022, 12:27
447
0

Андерсон РИБЕЙРО: «Хочу с Металлистом сыграть в Лиге чемпионов»

Тренер харьковского клуба назвал главную мечту

24 мая 2022, 10:54 | Обновлено 24 мая 2022, 12:27
447
0
Андерсон РИБЕЙРО: «Хочу с Металлистом сыграть в Лиге чемпионов»
ФК Металлист

Бывший футболист, а ныне тренер харьковского «Металлиста» Андерсон Рибейро рассказал о планах на будущее.

– Мы ждем, когда футбол вернется в Украину, футбол - это наша жизнь. Сейчас в этот период я прохожу стажировку в одном из лучших клубов Бразилии – «Атлетико Паранаэнсе», начинаю готовиться к новому сезону.

– Какая ваша главная мечта, связанная с «Металлистом»?
– Я хочу выиграть чемпионат Украины и сыграть в Лиге чемпионов с «Металлистом» – это моя цель.

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Источник: Металлист нацелен играть в УПЛ, если сезон начнется
Андерсон Рибейро Металлист Харьков
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Источник Эпоха футбола
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