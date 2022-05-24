Андерсон РИБЕЙРО: «Хочу с Металлистом сыграть в Лиге чемпионов»

Бывший футболист, а ныне тренер харьковского «Металлиста» Андерсон Рибейро рассказал о планах на будущее.

– Мы ждем, когда футбол вернется в Украину, футбол - это наша жизнь. Сейчас в этот период я прохожу стажировку в одном из лучших клубов Бразилии – «Атлетико Паранаэнсе», начинаю готовиться к новому сезону.

– Какая ваша главная мечта, связанная с «Металлистом»?

– Я хочу выиграть чемпионат Украины и сыграть в Лиге чемпионов с «Металлистом» – это моя цель.