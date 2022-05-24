Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта хочет выкупить Демирала у Ювентуса
Клубный чемпионат мира
24 мая 2022, 08:57 | Обновлено 24 мая 2022, 09:01
78
0

Аталанта хочет выкупить Демирала у Ювентуса

Турецкий защитник может подписать полноценный контракт с бергамасками

24 мая 2022, 08:57 | Обновлено 24 мая 2022, 09:01
78
0
Аталанта хочет выкупить Демирала у Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Мерих Демирал

Руководство «Аталанты» намерено выкупить права на защитника Мериха Демирала. Футболист принадлежит «Ювентусу», а в клубе из Бергамо играет в аренде.

Опция выкупа составляет 23 млн евро. Контракт Демирала со «старой синьорой» действует до лета 2026 года.

В этом сезоне турецкий футболист принял участие в 42 матчах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

По теме:
Арсенал хочет подписать Гюндогана
Три надежды Игоря Суркиса. Кого Динамо может выгодно продать летом
Малиновский рассказал, почему Аталанта провалила вторую часть сезона
Аталанта Ювентус трансферы трансферы Серии A Мерих Демирал
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ибрагимович во время празднования чемпионства закурил на поле
Футбол | 23 мая 2022, 09:01 4
ВИДЕО. Ибрагимович во время празднования чемпионства закурил на поле
ВИДЕО. Ибрагимович во время празднования чемпионства закурил на поле

Форвард «Милана» ярко вышел на награждение

ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане
Футбол | 24 мая 2022, 00:40 0
ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане
ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане

23 мая состоялась благотворительная встреча в поддержку Украины

ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед объявил об уходе Кавани
Футбол | 24.05.2022, 05:26
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед объявил об уходе Кавани
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед объявил об уходе Кавани
Цуренко проиграла первой ракетке мира на старте основы Ролан Гаррос
Теннис | 23.05.2022, 14:04
Цуренко проиграла первой ракетке мира на старте основы Ролан Гаррос
Цуренко проиграла первой ракетке мира на старте основы Ролан Гаррос
Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче
Футбол | 23.05.2022, 23:46
Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче
Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Драма на финише АПЛ! Ман Сити с Зинченко стал чемпионом, совершив камбэк
Драма на финише АПЛ! Ман Сити с Зинченко стал чемпионом, совершив камбэк
22.05.2022, 19:55 23
Футбол
ЧМ по хоккею. Камбэк и победа Швейцарии, 7 шайб Швеции
ЧМ по хоккею. Камбэк и победа Швейцарии, 7 шайб Швеции
22.05.2022, 22:46
Хоккей
Сергей РЕБРОВ: «Мне предложили новый контракт. Я не даю ответ»
Сергей РЕБРОВ: «Мне предложили новый контракт. Я не даю ответ»
22.05.2022, 13:05 5
Футбол
Зеленский рассказал, сколько украинских защитников погибает за один день
Зеленский рассказал, сколько украинских защитников погибает за один день
22.05.2022, 19:15 14
Война
Флойд Мейвезер избил Мура в выставочном бою в Абу-Даби
Флойд Мейвезер избил Мура в выставочном бою в Абу-Даби
22.05.2022, 09:26
Бокс
Милан выиграл скудетто спустя 11 лет! Интер лидера не догнал
Милан выиграл скудетто спустя 11 лет! Интер лидера не догнал
22.05.2022, 20:56 9
Футбол
Ферстаппен выиграл Гран-при Испании, дубль Ред Булла, сход Леклера
Ферстаппен выиграл Гран-при Испании, дубль Ред Булла, сход Леклера
22.05.2022, 17:42 11
Авто/мото
Три надежды Игоря Суркиса. Кого Динамо может выгодно продать летом
Три надежды Игоря Суркиса. Кого Динамо может выгодно продать летом
23.05.2022, 16:35 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем