Клубный чемпионат мира24 мая 2022, 08:57 | Обновлено 24 мая 2022, 09:01
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Аталанта хочет выкупить Демирала у Ювентуса
Турецкий защитник может подписать полноценный контракт с бергамасками
24 мая 2022, 08:57 | Обновлено 24 мая 2022, 09:01
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Руководство «Аталанты» намерено выкупить права на защитника Мериха Демирала. Футболист принадлежит «Ювентусу», а в клубе из Бергамо играет в аренде.
Опция выкупа составляет 23 млн евро. Контракт Демирала со «старой синьорой» действует до лета 2026 года.
В этом сезоне турецкий футболист принял участие в 42 матчах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
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