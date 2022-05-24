Аталанта хочет выкупить Демирала у Ювентуса

Руководство «Аталанты» намерено выкупить права на защитника Мериха Демирала. Футболист принадлежит «Ювентусу», а в клубе из Бергамо играет в аренде.

Опция выкупа составляет 23 млн евро. Контракт Демирала со «старой синьорой» действует до лета 2026 года.

В этом сезоне турецкий футболист принял участие в 42 матчах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.