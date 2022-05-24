Мохамед САЛАХ: «Три финала за пять лет – невероятное достижение»

Форвард английского «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о выходе клуба в финал Лиги чемпионов нынешнего сезона, где сыграет против мадридского «Реала».

«Здорово, что мы снова вышли в финал. Три финала за пять лет – невероятное достижение», - сказал Салах.

Напомним, в сезоне 2017/18 «Ливерпуль» проиграл в финале мадридскому «Реалу» (1:3), а спустя год команда Юргена Клоппа в финале выиграла у «Тоттенхэма» (2:0).

Финал Лиги чемпионов 2021/22 «Ливерпуль» – «Реал» состоится в субботу, 28 мая. Начало в 22:00 по Киеву.