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  4. Мохамед САЛАХ: «Три финала за пять лет – невероятное достижение»
Лига чемпионов
24 мая 2022, 08:18 | Обновлено 24 мая 2022, 09:24
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0

Мохамед САЛАХ: «Три финала за пять лет – невероятное достижение»

Лидер «Ливерпуля» доволен стабильным успехам клуба в Лиге чемпионов

24 мая 2022, 08:18 | Обновлено 24 мая 2022, 09:24
520
0
Мохамед САЛАХ: «Три финала за пять лет – невероятное достижение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Форвард английского «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о выходе клуба в финал Лиги чемпионов нынешнего сезона, где сыграет против мадридского «Реала».

«Здорово, что мы снова вышли в финал. Три финала за пять лет – невероятное достижение», - сказал Салах.

Напомним, в сезоне 2017/18 «Ливерпуль» проиграл в финале мадридскому «Реалу» (1:3), а спустя год команда Юргена Клоппа в финале выиграла у «Тоттенхэма» (2:0).

Финал Лиги чемпионов 2021/22 «Ливерпуль» – «Реал» состоится в субботу, 28 мая. Начало в 22:00 по Киеву.

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Мохамед Салах Ливерпуль Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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