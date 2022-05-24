ВИДЕО. Сборная Украины провела две тренировки и поздравила молодого отца

С приближением матча квалификации ЧМ-2022 против Шотландии в Глазго тренировки национальной команды Украины в Словении становятся все более тактическими – идет наработка структуры игры.

Но тактика на поле – вечером, а утром – тренажерный зал. Тренеры по физподготовке Иван Баштовой и Вячеслав Руженцев разделили команду на две группы для более оптимальной работы и индивидуального внимания к каждому игроку. Ребята выполняли упражнения для укрепления мышечного корсета и профилактики травматизма суставов нижних конечностей.

Вечерняя тренировка всегда начинается с пробежки, за которой идут подготовительные упражнения для скоростной работы, эстафеты на ловкость и опять же скорость. После этого команда раз отрабатывала действия защиты против нападения, выполняла удары и работала в игровых сериях с тактическими задачами.

Денис Попов завершает курс реабилитации под наблюдением врача сборной Романа Жолойбалюка, отмечающего положительную динамику в восстановлении. Остальные 20 ребят работают в полную силу, ожидая прибытия четырех легионеров.

Пятый же иностранец, Андрей Лунин, 23 мая стал отцом. Жена Анастасия подарила голкиперу сына-первенца! Команда тепло поздравила семью Луниных во внутренней мессенджер-группе: Андрей должен присоединиться к партнерам по сборной после финала Лиги чемпионов.

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