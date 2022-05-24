Англия24 мая 2022, 04:31 | Обновлено 24 мая 2022, 04:32
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Ман Юнайтед подготовил 50 миллионов за защитника Вильярреала
Английский клуб хочет усилиться Пау Торресом
24 мая 2022, 04:31 | Обновлено 24 мая 2022, 04:32
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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах защитника «Вильярреала» Пау Торреса.
Как сообщает испанская пресса, МЮ готов заплатить за испанского игрока обороны 50 млн евро.
По информации источника, игрок сборной Испании нравится новому главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу.
В нынешнем сезоне Пау Торрес провел за «Вильярреал» 47 матчей во всех турнирах. Он забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.
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