Ман Юнайтед подготовил 50 миллионов за защитника Вильярреала

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах защитника «Вильярреала» Пау Торреса.

Как сообщает испанская пресса, МЮ готов заплатить за испанского игрока обороны 50 млн евро.

По информации источника, игрок сборной Испании нравится новому главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу.

В нынешнем сезоне Пау Торрес провел за «Вильярреал» 47 матчей во всех турнирах. Он забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.