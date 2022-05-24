Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Юнайтед подготовил 50 миллионов за защитника Вильярреала
Англия
24 мая 2022, 04:31 | Обновлено 24 мая 2022, 04:32
144
0

Ман Юнайтед подготовил 50 миллионов за защитника Вильярреала

Английский клуб хочет усилиться Пау Торресом

24 мая 2022, 04:31 | Обновлено 24 мая 2022, 04:32
144
0
Ман Юнайтед подготовил 50 миллионов за защитника Вильярреала
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах защитника «Вильярреала» Пау Торреса.

Как сообщает испанская пресса, МЮ готов заплатить за испанского игрока обороны 50 млн евро.

По информации источника, игрок сборной Испании нравится новому главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу.

В нынешнем сезоне Пау Торрес провел за «Вильярреал» 47 матчей во всех турнирах. Он забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед объявил об уходе Кавани
Арсенал хочет подписать Гюндогана
Эрик ТЕН ХАГ: «У Манчестер Юнайтед большой потенциал»
Манчестер Юнайтед Пау Торрес Вильярреал трансферы АПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Малиновский рассказал, почему Аталанта провалила вторую часть сезона
Футбол | 23 мая 2022, 13:48 0
Малиновский рассказал, почему Аталанта провалила вторую часть сезона
Малиновский рассказал, почему Аталанта провалила вторую часть сезона

Руслан уже прибыл в сборную Украины

ОФИЦИАЛЬНО. Терзич возглавил дортмундскую Боруссию
Футбол | 23 мая 2022, 17:36 1
ОФИЦИАЛЬНО. Терзич возглавил дортмундскую Боруссию
ОФИЦИАЛЬНО. Терзич возглавил дортмундскую Боруссию

39-летний специалист назначен на пост главного тренера

ФОТО. Андрей Лунин стал отцом
Футбол | 23.05.2022, 22:28
ФОТО. Андрей Лунин стал отцом
ФОТО. Андрей Лунин стал отцом
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 23.05.2022, 22:55
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Жена Усика: «Придется рашку делить»
Бокс | 23.05.2022, 15:32
Жена Усика: «Придется рашку делить»
Жена Усика: «Придется рашку делить»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Отчаянная битва Казахстана и Великобритании за выживание
ЧМ по хоккею. Отчаянная битва Казахстана и Великобритании за выживание
22.05.2022, 18:57
Хоккей
Ферстаппен выиграл Гран-при Испании, дубль Ред Булла, сход Леклера
Ферстаппен выиграл Гран-при Испании, дубль Ред Булла, сход Леклера
22.05.2022, 17:42 11
Авто/мото
Беременность Свитолиной, коварный жребий и шанс снять проклятие Рима
Беременность Свитолиной, коварный жребий и шанс снять проклятие Рима
22.05.2022, 10:00 5
Теннис
Сложный путь. С кем может сыграть Динамо в квалификации Лиги чемпионов?
Сложный путь. С кем может сыграть Динамо в квалификации Лиги чемпионов?
23.05.2022, 06:30 15
Футбол
Бывший футболист УПЛ защищает Украину на передовой
Бывший футболист УПЛ защищает Украину на передовой
23.05.2022, 11:02 5
Футбол
Драма на финише АПЛ! Ман Сити с Зинченко стал чемпионом, совершив камбэк
Драма на финише АПЛ! Ман Сити с Зинченко стал чемпионом, совершив камбэк
22.05.2022, 19:55 23
Футбол
ВИДЕО. Вклад Зинченко огромный! Реакция Гвардиолы на невероятный камбэк
ВИДЕО. Вклад Зинченко огромный! Реакция Гвардиолы на невероятный камбэк
23.05.2022, 00:47
Футбол
Три надежды Игоря Суркиса. Кого Динамо может выгодно продать летом
Три надежды Игоря Суркиса. Кого Динамо может выгодно продать летом
23.05.2022, 16:35 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем