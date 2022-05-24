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  4. Джокович разгромил японца на старте Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
24 мая 2022, 01:15 |
23
0

Джокович разгромил японца на старте Ролан Гаррос

Серб отдал сопернику всего четыре гейма

24 мая 2022, 01:15 |
23
0
Джокович разгромил японца на старте Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка мира Новак Джокович уверенно стартовал на Ролан Гаррос. В первом круге серб уверенно обыграл японца Йосихито Нисиоку. 

Встреча закончилась в трех сетах.

Ролан Гаррос. Первый круг
Новак Джокович – Йосихито Нисиока – 6:3, 6:1, 6:0

Во втором раунде Джокович сыграет с победителем матча Алекс Молчан (Словакия) – Федерико Кория (Аргентина).
 

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Источник Sport.ua
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