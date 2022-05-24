Ролан Гаррос24 мая 2022, 01:15 |
23
0
Джокович разгромил японца на старте Ролан Гаррос
Серб отдал сопернику всего четыре гейма
24 мая 2022, 01:15 |
23
0
Первая ракетка мира Новак Джокович уверенно стартовал на Ролан Гаррос. В первом круге серб уверенно обыграл японца Йосихито Нисиоку.
Встреча закончилась в трех сетах.
Ролан Гаррос. Первый круг
Новак Джокович – Йосихито Нисиока – 6:3, 6:1, 6:0
Во втором раунде Джокович сыграет с победителем матча Алекс Молчан (Словакия) – Федерико Кория (Аргентина).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 мая 2022, 19:50 22
Известный комментатор – о высказываниях Александра Петракова
Теннис | 23 мая 2022, 19:43 3
Японская теннисистка – о скандальном решение АТР и WTA
Футбол | 23.05.2022, 19:30
Теннис | 23.05.2022, 10:30
Футбол | 23.05.2022, 13:48
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.05.2022, 09:47 1
22.05.2022, 10:00 5
23.05.2022, 06:30 15
23.05.2022, 00:47
22.05.2022, 13:05 5
22.05.2022, 20:56 9
22.05.2022, 18:04 6
22.05.2022, 09:26