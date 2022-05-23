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23 мая 2022, 22:00 | Обновлено 24 мая 2022, 00:03
4732
1

Благотворительный матч звезд в поддержку Украины. Смотреть онлайн. LIVE

Встреча проходит в Милане с участием Андрея Шевченко

23 мая 2022, 22:00 | Обновлено 24 мая 2022, 00:03
4732
1
Благотворительный матч звезд в поддержку Украины. Смотреть онлайн. LIVE
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23 мая в Милане проходит благотворительный матч звезд мирового футбола в поддержку Украины.

Цель игры – сбор средств для поддержки противодействия любым видам дискриминации и для обеспечения нужд украинских переселенцев, вынужденно покинувших свои дома из-за войны с россией. Средства будут поступать на счет специального фонда, созданного Самюэлем Это'о, и будут распределяться по запросам.

В этом матче сыграют Франческо Тотти, Жулио Сезар, Бернд Шнайдер, Лилиан Тюрам, Андреа Пирло, Филиппо Индзаги и другие. Среди участников – бывший тренер и футболист сборной Украины Андрей Шевченко.

Благотворительный матч звезд в поддержку Украины. Смотреть онлайн. LIVE

Составы команд

Inclusion Icons: Onana, Zanetti, Gama, Materazzi, Candela, Seedorf, Cambiasso, Deco, Eto'o, Matri, Shevchenko.

Subs: Dida, Zaccardo, Alborghetti, Bonansea, Boban, Baronio, Brustia, Iaquinta, Njoya, Fadiga, Gilardino.

Coach: Capello

United Icons: Julio Cesar, Maicon, Kimpembe, Thuram, Bergamaschi, Sneijder, Pirlo, Totti, Dybala, Inzaghi, Kluivert.

Subs: Frey, Cocetta, Galante, Chivu, Serginho, Ambrosini, Castagnaviz, Lamouchi, Djorkaeff, Thomas, Cahill, Pazzini, Mboma, Eto'o

Coach: Montella.

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Источник Sport.ua
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Fedka_edinoros
Циганык называет Дибалу Диабалой)))эксперт
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