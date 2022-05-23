Ролан Гаррос23 мая 2022, 21:38 | Обновлено 23 мая 2022, 21:39
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Радукану одержала волевую победу над чемпионкой юниорского Ролан Гаррос
Линда Носкова была близка к выигрышу, но дожать более опытную соперницу не получилось
23 мая 2022, 21:38 | Обновлено 23 мая 2022, 21:39
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Чемпионка юниорского Ролан Гаррос-2021 Линда Носкова (№184 WTA) не смогла обыграть в первом круге основы взрослого турнира британку Эмму Радукану (№12 WTA).
Чешка, которая стартовала в квалификации, вела 4:3 с брейком во второй партии, но упустила преимущество.
Ролан Гаррос. Первый круг
Эмма Радукану (Великобритания) – Линда Носкова (Чехия) – 6:7(4), 7:5, 6:1
В следующем круге действующая чемпионка US Open сыграет против Александры Саснович (№47 WTA).
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Комментарии 1
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Дуже шкода, що брак досвіду завадив чешці довести справу до кінця. Але до середини другого сету Лінда грала просто прекрасно! Сподіваюся, що в її особі тур отримає нового висококласного гравця. Мені особисто гра юної чешки дуже сподобалась. А ще сподобалось те, що Носкова не камонила на помилках суперниці, а гідно себе поводила.
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