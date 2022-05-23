Радукану одержала волевую победу над чемпионкой юниорского Ролан Гаррос

Чемпионка юниорского Ролан Гаррос-2021 Линда Носкова (№184 WTA) не смогла обыграть в первом круге основы взрослого турнира британку Эмму Радукану (№12 WTA).

Чешка, которая стартовала в квалификации, вела 4:3 с брейком во второй партии, но упустила преимущество.

Ролан Гаррос. Первый круг

Эмма Радукану (Великобритания) – Линда Носкова (Чехия) – 6:7(4), 7:5, 6:1

В следующем круге действующая чемпионка US Open сыграет против Александры Саснович (№47 WTA).