Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 24 мая

24 мая продолжатся матчи первого круга основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.



Во вторник на корты выйдут две представительницы Украины.

Расписание матчей с участием украинок

Корт №12, второй запуск (14:00*)

Марта Костюк (№58 WTA) – Майяр Шериф (№49 WTA, Египет)

Корт №13, третий запуск (15:30*)

Ангелина Калинина (№36 WTA) – Хейли Баптист (№123 WTA, США) [Q]

*ориентировочное время

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