Ролан Гаррос23 мая 2022, 21:26 |
522
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Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 24 мая
Во вторник на корты Парижа выйдут две украинки
23 мая 2022, 21:26 |
522
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24 мая продолжатся матчи первого круга основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.
Во вторник на корты выйдут две представительницы Украины.
Расписание матчей с участием украинок
Корт №12, второй запуск (14:00*)
Марта Костюк (№58 WTA) – Майяр Шериф (№49 WTA, Египет)
Корт №13, третий запуск (15:30*)
Ангелина Калинина (№36 WTA) – Хейли Баптист (№123 WTA, США) [Q]
*ориентировочное время
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