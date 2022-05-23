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  4. Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 24 мая
Ролан Гаррос
23 мая 2022, 21:26 |
522
0

Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 24 мая

Во вторник на корты Парижа выйдут две украинки

23 мая 2022, 21:26 |
522
0
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 24 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

24 мая продолжатся матчи первого круга основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
Во вторник на корты выйдут две представительницы Украины.

Расписание матчей с участием украинок

Корт №12, второй запуск (14:00*)
Марта Костюк (№58 WTA) – Майяр Шериф (№49 WTA, Египет)

Корт №13, третий запуск (15:30*)
Ангелина Калинина (№36 WTA) – Хейли Баптист (№123 WTA, США) [Q]

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Источник Sport.ua
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