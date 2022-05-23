Экс-тренер Барселоны: «Реал заслуживает победы в Лиге чемпионов»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился прогнозом на финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (28 мая):

«Фаворит финала? Ни один из ответов, который я могу дать, не удовлетворит всех, а мне нравится угождать всем. Но, честно говоря, если кто и заслуживает победы в этой Лиге чемпионов, так это «Реал».