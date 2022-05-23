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  4. Экс-тренер Барселоны: «Реал заслуживает победы в Лиге чемпионов»
Лига чемпионов
23 мая 2022, 20:49 |
226
0

Экс-тренер Барселоны: «Реал заслуживает победы в Лиге чемпионов»

Луис Энрике – о финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

23 мая 2022, 20:49 |
226
0
Экс-тренер Барселоны: «Реал заслуживает победы в Лиге чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился прогнозом на финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (28 мая):

«Фаворит финала? Ни один из ответов, который я могу дать, не удовлетворит всех, а мне нравится угождать всем. Но, честно говоря, если кто и заслуживает победы в этой Лиге чемпионов, так это «Реал».

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Источник Marca
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