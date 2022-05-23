Ролан Гаррос. Надаль стартовал с победы

13-кратный чемпион Ролан Гаррос Рафаэль Надаль уверенно стартовал на Открытом чемпионате Франции-2022. Пятый сеяный испанец в первом раунде в трех сетах без проблем расправился с австралийцем Джорданом Томпсоном. Матч продолжался 2 часа и 4 минуты.

1-й раунд

Джордан Томпсон (Австралия) – Рафаэль Надаль (Испания, 5) – 2:6, 2:6, 2:6

Во втором раунде Надаль сыграет с французом Корентеном Муте, который в четырех партиях обыграл звездного Стэна Вавринку.