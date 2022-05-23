Ролан Гаррос23 мая 2022, 19:29 |
35
0
Ролан Гаррос. Надаль стартовал с победы
Испанец уверенно разобрался с Джорданом Томпсоном
23 мая 2022, 19:29 |
35
0
13-кратный чемпион Ролан Гаррос Рафаэль Надаль уверенно стартовал на Открытом чемпионате Франции-2022. Пятый сеяный испанец в первом раунде в трех сетах без проблем расправился с австралийцем Джорданом Томпсоном. Матч продолжался 2 часа и 4 минуты.
1-й раунд
Джордан Томпсон (Австралия) – Рафаэль Надаль (Испания, 5) – 2:6, 2:6, 2:6
Во втором раунде Надаль сыграет с французом Корентеном Муте, который в четырех партиях обыграл звездного Стэна Вавринку.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 22 мая 2022, 15:58 2
Онс Жабер не смогла оправдать статус одной из фавориток
Футбол | 23 мая 2022, 04:20 1
Юношеское Евро проходит в Израиле с 16 мая по 1 июня
Война | 23.05.2022, 15:25
Футбол | 23.05.2022, 11:02
Футбол | 22.05.2022, 20:19
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.05.2022, 19:48 10
23.05.2022, 00:47
21.05.2022, 16:54 2
21.05.2022, 18:54
21.05.2022, 23:13 2
22.05.2022, 09:26
22.05.2022, 19:15 14
21.05.2022, 23:49 2