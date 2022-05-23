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  4. Ролан Гаррос. Надаль стартовал с победы
Ролан Гаррос
23 мая 2022, 19:29 |
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Ролан Гаррос. Надаль стартовал с победы

Испанец уверенно разобрался с Джорданом Томпсоном

23 мая 2022, 19:29 |
35
0
Ролан Гаррос. Надаль стартовал с победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

13-кратный чемпион Ролан Гаррос Рафаэль Надаль уверенно стартовал на Открытом чемпионате Франции-2022. Пятый сеяный испанец в первом раунде в трех сетах без проблем расправился с австралийцем Джорданом Томпсоном. Матч продолжался 2 часа и 4 минуты.

1-й раунд

Джордан Томпсон (Австралия) – Рафаэль Надаль (Испания, 5) – 2:6, 2:6, 2:6

Во втором раунде Надаль сыграет с французом Корентеном Муте, который в четырех партиях обыграл звездного Стэна Вавринку.

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Рафаэль Надаль Ролан Гаррос 2022 Джордан Томпсон (теннисист)
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Источник Sport.ua
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