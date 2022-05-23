Шевченко, Месси, Это'О и другие звезды проведут благотворительный матч
Чтобы поддержать украинцев
В прошлом звездный нападающий, а затем главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко планирует вновь выйти на футбольное поле, чтобы поддержать украинских переселенцев. 23 мая в 21:45 на стадионе Сан-Сиро в Милане состоится благотворительный матч, целью которого является сбор средств для поддержки противодействия любой дискриминации и обеспечения нужд украинских переселенцев, вынужденно покинувших свой дом из-за военного вторжения россии.
Организатором поединка является Самюэль Это'О – эксфорвард "Интера" и "Барселоны". Кроме звездного украинца, в матче также примут участие Лионель Месси, Жулио Сезар, Хавьер Дзанетти, Пауло Дибала, Андреа Пирло, Уэсли Снейдер.
Сделать свой прогноз на результат благотворительного матча и добавить драйва к просмотру звездного поединка можно на платформе первого легального букмекера Parimatch Ukraine.
Берем пример с Шевы и поддерживаем Украину!
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