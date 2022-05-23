Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. МанСити чемпион, Милан выиграл скудетто, ставим на Гамбург
Германия
23 мая 2022, 17:26 | Обновлено 23 мая 2022, 17:32
12
0

ВИДЕО. МанСити чемпион, Милан выиграл скудетто, ставим на Гамбург

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

23 мая 2022, 17:26 | Обновлено 23 мая 2022, 17:32
12
0
ВИДЕО. МанСити чемпион, Милан выиграл скудетто, ставим на Гамбург
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Ман Сити с Зинченко стал чемпионом
2. Милан выиграл скудетто спустя 11 лет
3. Заря готова проводить матчи еврокубков в Польше
4. Прогноз матча Гамбург - Герта

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

По теме:
ВИДЕО. Мбаппе предал мечту, Аталанта без еврокубков, ставим на Барселону
ВИДЕО. Коноплянка остается, Супряга не нужен, ставим на Ювентус
ВИДЕО. Хави хочет новичков, интерес к Ярмоленко, ставим на Рому
Parimatch ставка дня новости букмекеров видеоновости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три надежды Игоря Суркиса. Кого Динамо может выгодно продать летом
Футбол | 23 мая 2022, 16:35 4
Три надежды Игоря Суркиса. Кого Динамо может выгодно продать летом
Три надежды Игоря Суркиса. Кого Динамо может выгодно продать летом

Пока предложений нет, но скоро они могут появиться…

Нойер продлил контракт с Баварией до 2024 года
Футбол | 23 мая 2022, 13:19 0
Нойер продлил контракт с Баварией до 2024 года
Нойер продлил контракт с Баварией до 2024 года

Мануэль еще две года будут играть в составе мюнхенского клуба

Милан выиграл скудетто спустя 11 лет! Интер лидера не догнал
Футбол | 22.05.2022, 20:56
Милан выиграл скудетто спустя 11 лет! Интер лидера не догнал
Милан выиграл скудетто спустя 11 лет! Интер лидера не догнал
ФОТО. Трофей АПЛ и флаг Украины! Как Зинченко и Сити титул АПЛ праздновали
Футбол | 22.05.2022, 21:30
ФОТО. Трофей АПЛ и флаг Украины! Как Зинченко и Сити титул АПЛ праздновали
ФОТО. Трофей АПЛ и флаг Украины! Как Зинченко и Сити титул АПЛ праздновали
Гвардиола превзошел потрясающее достижение Моуриньо и Венгера
Футбол | 22.05.2022, 20:19
Гвардиола превзошел потрясающее достижение Моуриньо и Венгера
Гвардиола превзошел потрясающее достижение Моуриньо и Венгера
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Отчаянная битва Казахстана и Великобритании за выживание
ЧМ по хоккею. Отчаянная битва Казахстана и Великобритании за выживание
22.05.2022, 18:57
Хоккей
Драма на финише АПЛ! Ман Сити с Зинченко стал чемпионом, совершив камбэк
Драма на финише АПЛ! Ман Сити с Зинченко стал чемпионом, совершив камбэк
22.05.2022, 19:55 23
Футбол
Зинченко сделал ассист, приняв участие в эпичном камбэке Ман Сити
Зинченко сделал ассист, приняв участие в эпичном камбэке Ман Сити
22.05.2022, 19:48 10
Футбол
Не Усик. Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
Не Усик. Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
21.05.2022, 23:13 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Килиан Мбаппе продлил контракт с ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Килиан Мбаппе продлил контракт с ПСЖ
21.05.2022, 22:10 12
Футбол
Сборная Украины до матча с Шотландией проведет один спарринг
Сборная Украины до матча с Шотландией проведет один спарринг
21.05.2022, 20:22 1
Футбол
Зеленский рассказал, сколько украинских защитников погибает за один день
Зеленский рассказал, сколько украинских защитников погибает за один день
22.05.2022, 19:15 14
Война
Ферстаппен выиграл Гран-при Испании, дубль Ред Булла, сход Леклера
Ферстаппен выиграл Гран-при Испании, дубль Ред Булла, сход Леклера
22.05.2022, 17:42 11
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем