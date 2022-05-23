ФОТО. Моя жизнь. Зинченко отпраздновал чемпионство вместе с семьей

Украинский защитник Александр Зинченко в 4-й раз выиграл английскую Премьер-лигу с «Манчестер Сити».

После драматичной победы над «Астон Виллой» (3:2) Зинченко сфотографировался с женой Владой и дочерью Евой.

«Моя жизнь», – подписал снимок футболист.