Англия23 мая 2022, 15:48 |
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ФОТО. Моя жизнь. Зинченко отпраздновал чемпионство вместе с семьей
Александр показал своих красоток
23 мая 2022, 15:48 |
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Украинский защитник Александр Зинченко в 4-й раз выиграл английскую Премьер-лигу с «Манчестер Сити».
После драматичной победы над «Астон Виллой» (3:2) Зинченко сфотографировался с женой Владой и дочерью Евой.
«Моя жизнь», – подписал снимок футболист.
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