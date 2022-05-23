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  4. ФОТО. Моя жизнь. Зинченко отпраздновал чемпионство вместе с семьей
Англия
23 мая 2022, 15:48 |
1138
0

ФОТО. Моя жизнь. Зинченко отпраздновал чемпионство вместе с семьей

Александр показал своих красоток

23 мая 2022, 15:48 |
1138
0
ФОТО. Моя жизнь. Зинченко отпраздновал чемпионство вместе с семьей
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник Александр Зинченко в 4-й раз выиграл английскую Премьер-лигу с «Манчестер Сити».

После драматичной победы над «Астон Виллой» (3:2) Зинченко сфотографировался с женой Владой и дочерью Евой.

«Моя жизнь», – подписал снимок футболист.

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