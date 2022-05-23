Александр ЗУБКОВ: «В сборной очень переживали за Зинченко»

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков рассказал о подготовке команды и поздравил Александра Зинченко с чемпионством в Англии.

Вчера сине-желтые провели очередную серию тренировок в Брдо. Параллельно сборники следили за событиями в английской Премьер-лиге, где чемпионство в очередной раз завоевал «Манчестер Сити», за который выступает Александр Зинченко.

«Хорошо чувствуем себя. Все ребята выкладываются максимально. Здесь хорошая погода, готовимся с хорошим настроением.

Порадовались за Зинченко, очень волновались за него, потому что сезон был тяжелым, все решалось в последней игре. Мы следили за матчем, нам администраторы сообщили, что Саша стал чемпионом. Конечно, поздравим его по приезде.

Мое чемпионство в Венгрии? Спасибо за приветствие. Повторюсь, будем готовиться с хорошим настроением», – сказал Зубков.

Напомним, матч 1/2 финала плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».