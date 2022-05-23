Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ЗУБКОВ: «В сборной очень переживали за Зинченко»
Чемпионат мира
23 мая 2022, 14:53 |
910
0

Александр ЗУБКОВ: «В сборной очень переживали за Зинченко»

Сборники следили за событиями в английской Премьер-лиге

23 мая 2022, 14:53 |
910
0
Александр ЗУБКОВ: «В сборной очень переживали за Зинченко»
УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков рассказал о подготовке команды и поздравил Александра Зинченко с чемпионством в Англии.

Вчера сине-желтые провели очередную серию тренировок в Брдо. Параллельно сборники следили за событиями в английской Премьер-лиге, где чемпионство в очередной раз завоевал «Манчестер Сити», за который выступает Александр Зинченко.

«Хорошо чувствуем себя. Все ребята выкладываются максимально. Здесь хорошая погода, готовимся с хорошим настроением.

Порадовались за Зинченко, очень волновались за него, потому что сезон был тяжелым, все решалось в последней игре. Мы следили за матчем, нам администраторы сообщили, что Саша стал чемпионом. Конечно, поздравим его по приезде.

Мое чемпионство в Венгрии? Спасибо за приветствие. Повторюсь, будем готовиться с хорошим настроением», – сказал Зубков.

Напомним, матч 1/2 финала плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».

По теме:
ФОТО. Моя жизнь. Зинченко отпраздновал чемпионство вместе с семьей
Малиновский рассказал, почему Аталанта провалила вторую часть сезона
ВИДЕО. Малиновский приехал в лагерь сборной и поучаствовал в тренировке
Александр Зубков Александр Зинченко Манчестер Сити сборная Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший футболист УПЛ защищает Украину на передовой
Футбол | 23 мая 2022, 11:02 2
Бывший футболист УПЛ защищает Украину на передовой
Бывший футболист УПЛ защищает Украину на передовой

Александр Сытник стал на защиту Украины

Гвардиола превзошел потрясающее достижение Моуриньо и Венгера
Футбол | 22 мая 2022, 20:19 7
Гвардиола превзошел потрясающее достижение Моуриньо и Венгера
Гвардиола превзошел потрясающее достижение Моуриньо и Венгера

Пеп стал первым не британским тренером, который выиграл четыре чемпионата Англии как тренер

Драма на финише АПЛ! Ман Сити с Зинченко стал чемпионом, совершив камбэк
Футбол | 22.05.2022, 19:55
Драма на финише АПЛ! Ман Сити с Зинченко стал чемпионом, совершив камбэк
Драма на финише АПЛ! Ман Сити с Зинченко стал чемпионом, совершив камбэк
Зеленский рассказал, сколько украинских защитников погибает за один день
Война | 22.05.2022, 19:15
Зеленский рассказал, сколько украинских защитников погибает за один день
Зеленский рассказал, сколько украинских защитников погибает за один день
Ральф РАНГНИК: «В межсезонье нас ждет серьезная работа»
Футбол | 23.05.2022, 08:40
Ральф РАНГНИК: «В межсезонье нас ждет серьезная работа»
Ральф РАНГНИК: «В межсезонье нас ждет серьезная работа»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как деньги победили мечту, или Почему Реал должен навсегда забыть о Мбаппе
Как деньги победили мечту, или Почему Реал должен навсегда забыть о Мбаппе
22.05.2022, 11:22 14
Футбол
Сборная Украины до матча с Шотландией проведет один спарринг
Сборная Украины до матча с Шотландией проведет один спарринг
21.05.2022, 20:22 1
Футбол
Ферстаппен выиграл Гран-при Испании, дубль Ред Булла, сход Леклера
Ферстаппен выиграл Гран-при Испании, дубль Ред Булла, сход Леклера
22.05.2022, 17:42 11
Авто/мото
Не Усик. Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
Не Усик. Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
21.05.2022, 23:13 2
Бокс
Сложный путь. С кем может сыграть Динамо в квалификации Лиги чемпионов?
Сложный путь. С кем может сыграть Динамо в квалификации Лиги чемпионов?
23.05.2022, 06:30 14
Футбол
ВИДЕО. Вклад Зинченко огромный! Реакция Гвардиолы на невероятный камбэк
ВИДЕО. Вклад Зинченко огромный! Реакция Гвардиолы на невероятный камбэк
23.05.2022, 00:47
Футбол
Беременность Свитолиной, коварный жребий и шанс снять проклятие Рима
Беременность Свитолиной, коварный жребий и шанс снять проклятие Рима
22.05.2022, 10:00 5
Теннис
Флойд Мейвезер избил Мура в выставочном бою в Абу-Даби
Флойд Мейвезер избил Мура в выставочном бою в Абу-Даби
22.05.2022, 09:26
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем