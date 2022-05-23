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ATP
23 мая 2022, 14:40 | Обновлено 23 мая 2022, 14:45
362
0

Орлов прокомментировал выигрыш самого крупного турнира в карьере

Владислав – о победе в Хорватии

23 мая 2022, 14:40 | Обновлено 23 мая 2022, 14:45
362
0
Орлов прокомментировал выигрыш самого крупного турнира в карьере
ФТУ. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов прокомментировал победу на турнире ITF в Хорватии.

«Улыбки сквозь слезы. На этот раз это очень эмоционально для меня. Эта победа для Украины, для Мариуполя, Харькова, Ирпеня, Бучи, Бородянки и для каждого украинского города и каждого украинского воина. Ничего не сможет сломать украинский дух, никто не сможет забрать нашу свободу. Слава Україні!», – написал Орлов в инстаграме.

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