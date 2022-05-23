Рейтинг WTA. Саккари обошла Бадосу, Кербер вернулась в топ-20

На прошлой неделе параллельно с квалификацией Ролан Гаррос женщины сыграли два турнира WTA 250 в Страсбурге и Рабате.

Не удивительно, три из четырех финалисток впервые сражались за трофей. Добыть его удалось лишь Мартине Тревизан, которая оказалась лучшей в Марокко. Благодаря этой победе итальянка вошла в топ-60, обновив личное достижение в карьере.

Во Франции свой 14-й титул выиграла немка Анжелик Кербер, теперь она снова в первой двадцатке (17 место).

На самых верхах изменение есть только одно – Мария Саккари обошла Паулу Бадосу и впервые стала третьей ракеткой мира.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то изменения у всех небольшие, довольно много потеряла лишь Катарина Завацкая. Элина Свитолина продолжает оставаться первой ракеткой мира, но это вопрос времени.

Украинки в рейтинге WTA

В Чемпионской гонке без особых изменений.

Чемпионская гонка WTA

Украинки за прошедшую неделю в здесь только потеряли.

Украинки в Чемпионской гонке WTA