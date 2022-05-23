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  4. Рейтинг WTA. Саккари обошла Бадосу, Кербер вернулась в топ-20
WTA
23 мая 2022, 11:35 |
144
0

Рейтинг WTA. Саккари обошла Бадосу, Кербер вернулась в топ-20

Свитолина все еще первая ракетка Украины

23 мая 2022, 11:35 |
144
0
Рейтинг WTA. Саккари обошла Бадосу, Кербер вернулась в топ-20
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

На прошлой неделе параллельно с квалификацией Ролан Гаррос женщины сыграли два турнира WTA 250 в Страсбурге и Рабате.

Не удивительно, три из четырех финалисток впервые сражались за трофей. Добыть его удалось лишь Мартине Тревизан, которая оказалась лучшей в Марокко. Благодаря этой победе итальянка вошла в топ-60, обновив личное достижение в карьере.

Во Франции свой 14-й титул выиграла немка Анжелик Кербер, теперь она снова в первой двадцатке (17 место).

На самых верхах изменение есть только одно – Мария Саккари обошла Паулу Бадосу и впервые стала третьей ракеткой мира.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то изменения у всех небольшие, довольно много потеряла лишь Катарина Завацкая. Элина Свитолина продолжает оставаться первой ракеткой мира, но это вопрос времени.

Украинки в рейтинге WTA

В Чемпионской гонке без особых изменений. 

Чемпионская гонка WTA

Украинки за прошедшую неделю в здесь только потеряли.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 23 мая
рейтинг WTA Элина Свитолина Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Мартина Тревизан Анжелик Кербер
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Источник Sport.ua
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