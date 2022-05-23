Рейтинг WTA. Саккари обошла Бадосу, Кербер вернулась в топ-20
Свитолина все еще первая ракетка Украины
На прошлой неделе параллельно с квалификацией Ролан Гаррос женщины сыграли два турнира WTA 250 в Страсбурге и Рабате.
Не удивительно, три из четырех финалисток впервые сражались за трофей. Добыть его удалось лишь Мартине Тревизан, которая оказалась лучшей в Марокко. Благодаря этой победе итальянка вошла в топ-60, обновив личное достижение в карьере.
Во Франции свой 14-й титул выиграла немка Анжелик Кербер, теперь она снова в первой двадцатке (17 место).
На самых верхах изменение есть только одно – Мария Саккари обошла Паулу Бадосу и впервые стала третьей ракеткой мира.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то изменения у всех небольшие, довольно много потеряла лишь Катарина Завацкая. Элина Свитолина продолжает оставаться первой ракеткой мира, но это вопрос времени.
Украинки в рейтинге WTA
В Чемпионской гонке без особых изменений.
Чемпионская гонка WTA
Украинки за прошедшую неделю в здесь только потеряли.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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