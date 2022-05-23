Шахтер согласовал летний спарринг с командой из Англии

Нынешним летом донецкий «Шахтер» планирует провести товарищеский матч против команды английского Чемпионшипа «Халл Сити».

Договоренность о проведении поединка достигнута. Ожидается, что он будет сыгран на арене «Халл Сити», носящей название «МКМ».

Отмечается, что «Халл Сити» рассматривает возможность сыграть с «Шахтером», как хорошую подготовку к старту нового сезона в Чемпионшипе. Кроме того, матч будет носить благотворительный статус, так как все собранные от его проведения средства будут направлены на поддержку народа Украины.

Руководство «Халл Сити» надеется привлечь на стадион как можно больше болельщиков, чтобы взнос на благотворительность был максимальным.

Проведение спарринга с «Шахтером» станет возможным, в том числе, и благодаря личной позиции главного тренера «Халл Сити» грузина Шоты Арвеладзе, который хотел бы таким образом выразить особую поддержку украинцам в борьбе с рашистскими оккупантами.