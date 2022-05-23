Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Остап МАРКЕВИЧ: «Хотел в Украину, но важно быть в Испании – много работы»
Украина. Премьер лига
23 мая 2022, 10:18 |
1221
2

Остап МАРКЕВИЧ: «Хотел в Украину, но важно быть в Испании – много работы»

Война вынудила наставника «Мариуполя» на несколько месяцев напрочь забыть о футболе

23 мая 2022, 10:18 |
1221
2
Остап МАРКЕВИЧ: «Хотел в Украину, но важно быть в Испании – много работы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал о том, где застало его начало российско-украинской войны, а также поделился эмоциями и планами на будущее.

«Мы собирались сесть на рейс [в Украину со сборов в Турции – прим.], когда пришло известие о начале войны. Сразу закрыли небо. Вернуться в Мариуполь не удалось. Пришлось остаться в Турции. Сразу же все забеспокоились о своих семьях. Футбол был не так важен».

«Наши игроки сейчас разбросаны по миру. Девять футболистов вернулись в «Шахтер», а остальные уехали в Испанию, Францию, Болгарию, Австрию, Азербайджан и другие страны».

«В первые два месяца у меня было слишком много эмоций. У тебя так много всего в голове, и ты должен с этим справляться. Психологически все, с кем я разговаривал, были такими. Очень экстремальные эмоции каждый день. Теперь я более стабилен. Есть ощущение какой-то нормальности. Я хотел быть там, в Украине, помогать как-то, но было очень важно быть в Испании. Здесь много работы».

«Я вообще не думаю о футболе. Я забыл о футболе. Честно говоря, я совсем забыл об этом. У меня много друзей в «Вильярреале», и когда они недавно играли в Лиге чемпионов, я даже не думал об этом. Они обыграли «Ювентус» и «Баварию», а я забыл, что они играют. Для меня это очень странно, потому что футбол – это все, что есть в моей жизни с тех пор, как я был мальчиком. Для меня забыть о футболе – это то, о чем я никогда не мог даже думать. Но я полагаю, что скоро начну вспоминать».

«Шаг за шагом я снова думаю о футболе. Я был на матче «Вильярреала» против «Ливерпуля». Это было очень интересно. Думаю, «Ливерпуль» - лучшая команда в мире», - сказал Маркевич.

По теме:
Бывший футболист УПЛ защищает Украину на передовой
Как убить путина? День 89. На базе Рамштайн решают, какое применить оружие
ВИДЕО. Вклад Зинченко огромный! Реакция Гвардиолы на невероятный камбэк
Остап Маркевич Мариуполь российско-украинская война выбор редакции
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник The Irish Times
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Продивус – циничный коллаборант и предатель Украины»
Бокс | 22 мая 2022, 18:04 4
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Продивус – циничный коллаборант и предатель Украины»
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Продивус – циничный коллаборант и предатель Украины»

Известный тренер высказал свою позицию

ВИДЕО. Малиновский приехал в лагерь сборной и поучаствовал в тренировке
Футбол | 23 мая 2022, 05:10 0
ВИДЕО. Малиновский приехал в лагерь сборной и поучаствовал в тренировке
ВИДЕО. Малиновский приехал в лагерь сборной и поучаствовал в тренировке

Сине-желтые обрадовались триумфу Александра Зинченко с «Ман Сити»

Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 22.05.2022, 12:19
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Зинченко с Ман Сити защитил титул чемпиона АПЛ, Милан выиграл скудетто
Футбол | 23.05.2022, 05:50
Зинченко с Ман Сити защитил титул чемпиона АПЛ, Милан выиграл скудетто
Зинченко с Ман Сити защитил титул чемпиона АПЛ, Милан выиграл скудетто
Как деньги победили мечту, или Почему Реал должен навсегда забыть о Мбаппе
Футбол | 22.05.2022, 11:22
Как деньги победили мечту, или Почему Реал должен навсегда забыть о Мбаппе
Как деньги победили мечту, или Почему Реал должен навсегда забыть о Мбаппе
Новини партнерів
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
karimj
Краще вже помовчав би.
Ответить
+2
Саша Денисов
Интересно, игроки Вильярреала знают, что они друзья Маркевича?
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Воронин сыграл в матче легенд Ливерпуля и Манчестер Юнайтед
Воронин сыграл в матче легенд Ливерпуля и Манчестер Юнайтед
21.05.2022, 23:49
Футбол
Не Усик. Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
Не Усик. Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
21.05.2022, 23:13 2
Бокс
Сборная Украины до матча с Шотландией проведет один спарринг
Сборная Украины до матча с Шотландией проведет один спарринг
21.05.2022, 20:22 1
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Все помнят, что Астафьева голой показывала свою с*аку»
Александр АЛИЕВ: «Все помнят, что Астафьева голой показывала свою с*аку»
21.05.2022, 11:28 10
Футбол
Беременность Свитолиной, коварный жребий и шанс снять проклятие Рима
Беременность Свитолиной, коварный жребий и шанс снять проклятие Рима
22.05.2022, 10:00 5
Теннис
Ферстаппен выиграл Гран-при Испании, дубль Ред Булла, сход Леклера
Ферстаппен выиграл Гран-при Испании, дубль Ред Булла, сход Леклера
22.05.2022, 17:42 11
Авто/мото
Драма на финише АПЛ! Ман Сити с Зинченко стал чемпионом, совершив камбэк
Драма на финише АПЛ! Ман Сити с Зинченко стал чемпионом, совершив камбэк
22.05.2022, 19:55 21
Футбол
Флойд Мейвезер избил Мура в выставочном бою в Абу-Даби
Флойд Мейвезер избил Мура в выставочном бою в Абу-Даби
22.05.2022, 09:26
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем