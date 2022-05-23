Остап МАРКЕВИЧ: «Хотел в Украину, но важно быть в Испании – много работы»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал о том, где застало его начало российско-украинской войны, а также поделился эмоциями и планами на будущее.

«Мы собирались сесть на рейс [в Украину со сборов в Турции – прим.], когда пришло известие о начале войны. Сразу закрыли небо. Вернуться в Мариуполь не удалось. Пришлось остаться в Турции. Сразу же все забеспокоились о своих семьях. Футбол был не так важен».

«Наши игроки сейчас разбросаны по миру. Девять футболистов вернулись в «Шахтер», а остальные уехали в Испанию, Францию, Болгарию, Австрию, Азербайджан и другие страны».

«В первые два месяца у меня было слишком много эмоций. У тебя так много всего в голове, и ты должен с этим справляться. Психологически все, с кем я разговаривал, были такими. Очень экстремальные эмоции каждый день. Теперь я более стабилен. Есть ощущение какой-то нормальности. Я хотел быть там, в Украине, помогать как-то, но было очень важно быть в Испании. Здесь много работы».

«Я вообще не думаю о футболе. Я забыл о футболе. Честно говоря, я совсем забыл об этом. У меня много друзей в «Вильярреале», и когда они недавно играли в Лиге чемпионов, я даже не думал об этом. Они обыграли «Ювентус» и «Баварию», а я забыл, что они играют. Для меня это очень странно, потому что футбол – это все, что есть в моей жизни с тех пор, как я был мальчиком. Для меня забыть о футболе – это то, о чем я никогда не мог даже думать. Но я полагаю, что скоро начну вспоминать».

«Шаг за шагом я снова думаю о футболе. Я был на матче «Вильярреала» против «Ливерпуля». Это было очень интересно. Думаю, «Ливерпуль» - лучшая команда в мире», - сказал Маркевич.