Ральф РАНГНИК: «В межсезонье нас ждет серьезная работа»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мнением об итогам сезона для своей команды. Команда заняла шестое место в чемпионате Англии и пробились в Лигу Европы.

«В межсезонье нас ждет большая работа, но я настроен оптимистично. С новым тренером, руководством и скаутами мы сможем усилить команду, и привлечь сильных футболистов. Надеюсь, что «Манчестер Юнайтед» вернется в топ-4.

К сожалению, у меня не было предсезонной подготовки с МЮ, нам не удалось усилить состав. Поначалу мы играли хорошо, но затем на нас повлиял вылет из Лиги чемпионов. После этого мы стали играть недостаточно агрессивно, и наш уровень уровень выступлений снизился», – сказал Рангник.