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  4. Ральф РАНГНИК: «В межсезонье нас ждет серьезная работа»
Англия
23 мая 2022, 08:40 | Обновлено 23 мая 2022, 08:41
587
4

Ральф РАНГНИК: «В межсезонье нас ждет серьезная работа»

Наставник МЮ высказался о сезоне

23 мая 2022, 08:40 | Обновлено 23 мая 2022, 08:41
587
4
Ральф РАНГНИК: «В межсезонье нас ждет серьезная работа»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мнением об итогам сезона для своей команды. Команда заняла шестое место в чемпионате Англии и пробились в Лигу Европы.

«В межсезонье нас ждет большая работа, но я настроен оптимистично. С новым тренером, руководством и скаутами мы сможем усилить команду, и привлечь сильных футболистов. Надеюсь, что «Манчестер Юнайтед» вернется в топ-4.

К сожалению, у меня не было предсезонной подготовки с МЮ, нам не удалось усилить состав. Поначалу мы играли хорошо, но затем на нас повлиял вылет из Лиги чемпионов. После этого мы стали играть недостаточно агрессивно, и наш уровень уровень выступлений снизился», – сказал Рангник.

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Ральф Рангник Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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Макс Дюмин
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол kin g-ba ll.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать)))) 
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VikyKrasotulechka90
Он что останется в клубе?(( Ужас.....
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