Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Спасибо Вест Хэму за четыре года»
Украинский футболист попрощался с лондонским клубом
Форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко провел последний матч за лондонский клуб и попрощался с болельщиками.
«Пора поблагодарить «Вест Хэм» и сказать спасибо за четыре года, которые я провел в Лондоне. В каждом матче я отдавал все силы, каждый гол – это благодарность за поддержку болельщикам. Обнимаю всех партнеров по команде, тренеров и работников. Продолжаю верить в эту команду и желаю ей побед и удачи!
Я жду нового вызова, очень хочу играть и побеждать! Сейчас все силы и внимание – на важнейшие игры сборной Украины!», - написал Ярмоленко.
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