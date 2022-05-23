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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Спасибо Вест Хэму за четыре года»
Англия
23 мая 2022, 08:04 |
860
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Спасибо Вест Хэму за четыре года»

Украинский футболист попрощался с лондонским клубом

23 мая 2022, 08:04 |
860
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Спасибо Вест Хэму за четыре года»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко провел последний матч за лондонский клуб и попрощался с болельщиками.

«Пора поблагодарить «Вест Хэм» и сказать спасибо за четыре года, которые я провел в Лондоне. В каждом матче я отдавал все силы, каждый гол – это благодарность за поддержку болельщикам. Обнимаю всех партнеров по команде, тренеров и работников. Продолжаю верить в эту команду и желаю ей побед и удачи!

Я жду нового вызова, очень хочу играть и побеждать! Сейчас все силы и внимание – на важнейшие игры сборной Украины!», - написал Ярмоленко.

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Андрей Ярмоленко Вест Хэм Английская Премьер-лига
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Источник Sport.ua
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