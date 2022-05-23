Ролан Гаррос23 мая 2022, 05:30 | Обновлено 23 мая 2022, 05:49
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ФОТО. Марта Костюк показала форму, в которой сыграет на Ролан Гаррос
Украинская теннисистка уже в Париже
23 мая 2022, 05:30 | Обновлено 23 мая 2022, 05:49
241
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Украинка Марта Костюк (№59 WTA) начнет выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису встречей с Майар Шериф из Египта (№50 WTA).
Накануне Марта показала форму, в которой сыграет на Ролан Гаррос.
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