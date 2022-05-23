КАРАВАЕВ: «Когда звучит гимн или украинские песни, ты замечаешь слезы»

Футболист «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев рассказал, как украинцы, которые были вынуждены бежать из своей страны в результате войны за границу, поддерживают Украину.

– До сбора успели побывать в нескольких странах. Передайте, пожалуйста, настроение, которое царит в Европе и что там говорят о страшной войне в Украине?

– Когда ты приезжаешь на матчи, сразу замечаешь многие наши соотечественники, граждане, которые были вынуждены покинуть Украину, а некоторые там проживают давно. С самого начала, когда они нас видят, воспринимают с радостью, когда звучит гимн или украинские песни, ты замечаешь слезы, они тоже очень сильно переживают, но никто не отворачивается, все помогают чем могут.

Когда мы приехали в Словению и увидели, какие нам предоставили условия, даже не передать словами, здесь есть все, что нужно. Поля высокого уровня, отель. Приятно наблюдать, как люди объединяются вокруг Украины, - сказал Караваев.