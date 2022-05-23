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  4. Владислав ВАЩУК: «Сборной Украины не хватает игрового тонуса»
Чемпионат мира
23 мая 2022, 02:01 | Обновлено 23 мая 2022, 02:10
24
0

Владислав ВАЩУК: «Сборной Украины не хватает игрового тонуса»

Специалист назвал главную проблему сборной Украины перед матчем против Шотландии

23 мая 2022, 02:01 | Обновлено 23 мая 2022, 02:10
24
0
Владислав ВАЩУК: «Сборной Украины не хватает игрового тонуса»
Instagram. Владислав Ващук

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка нашей главной команды против Шотландии, который пройдет 1 июня в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022.

«Пока впечатления от сборной не такие захватывающие, каких бы хотелось. Ожидаю, что мы все же пройдем на чемпионат мира, но нужно приложить максимум усилий для того, чтобы одержать победу и получить путевку.

Не хватает игрового тонуса. Те ребята, которые играют за границей, должны вести за собой команду, и тогда национальная сборная победит», - сказал Ващук.

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.

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Владислав Ващук сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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