Владислав ВАЩУК: «Сборной Украины не хватает игрового тонуса»
Специалист назвал главную проблему сборной Украины перед матчем против Шотландии
Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка нашей главной команды против Шотландии, который пройдет 1 июня в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022.
«Пока впечатления от сборной не такие захватывающие, каких бы хотелось. Ожидаю, что мы все же пройдем на чемпионат мира, но нужно приложить максимум усилий для того, чтобы одержать победу и получить путевку.
Не хватает игрового тонуса. Те ребята, которые играют за границей, должны вести за собой команду, и тогда национальная сборная победит», - сказал Ващук.
Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.
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