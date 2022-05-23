Вячеслав ШЕВЧУК: «Последние две недели будут главными для сборной Украины»

Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук высказал свое мнение о состоянии национальной команды.

«Многие игроки в разном состоянии – это видно. Главный тренер с тренерским штабом комбинируют стартовые составы, чтобы всех подвести под единое целое. Возвращаются легионеры понемногу.

Поэтому эти последние две недели будут главными. Как ребята подойдут, чтоб без травм. Мы видим, что там Попов выбыл. Чтобы никто не травмировался, чтобы все были в хорошем физическом состоянии. Я думаю, что все будет хорошо у нас», - сказал Шевчук.

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.