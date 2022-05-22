Бельгия22 мая 2022, 22:35 | Обновлено 22 мая 2022, 23:11
167
0
Финишировал чемпионат Бельгии. На правах чемпиона Брюгге сыграл вничью
Эдуард Соболь остался в запасе, Богдан Михайличенко вышел на замену
22 мая 2022, 22:35 | Обновлено 22 мая 2022, 23:11
167
0
Финишировал чемпионат Бельгии 2021/22.
На правах чемпиона «Брюгге» сыграл вничью против «Андерлехта» (1:1).
Эдуард Соболь остался в запасе у хозяев поля, а Богдан Михайличенко вышел на замену у гостей после перерыва.
Представители от Бельгии в еврокубках следующего сезона:
- 1. Брюгге – групповой раунд Лиги чемпионов
- 2. Сен-Жилуаз – Q3 Лиги чемпионов
- 3. Андерлехт – Q3 Лиги конференций
- 4. Антверпен – Q2 Лиги конференций
- 5. Гент (победитель кубка) – Q4 Лиги Европы
Чемпионат Бельгии. 2-й этап, 6-й тур
Сен-Жилуаз – Антверпен – 0:1
Гол: Фрай, 71
Брюгге – Андерлехт – 1:1
Гол: Сков Ольсен, 39 – Хендри, 87 (автогол)
Турнирная таблица за 1–4 место
Турнирная таблица за 5–8 места
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