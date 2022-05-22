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  4. Финишировал чемпионат Бельгии. На правах чемпиона Брюгге сыграл вничью
Чемпионат Бельгии
Брюгге
22.05.2022, FT 1 : 1
Андерлехт
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Бельгия
22 мая 2022, 22:35 | Обновлено 22 мая 2022, 23:11
167
0

Финишировал чемпионат Бельгии. На правах чемпиона Брюгге сыграл вничью

Эдуард Соболь остался в запасе, Богдан Михайличенко вышел на замену

22 мая 2022, 22:35 | Обновлено 22 мая 2022, 23:11
167
0
Финишировал чемпионат Бельгии. На правах чемпиона Брюгге сыграл вничью
Getty Images/Global Images Ukraine

Финишировал чемпионат Бельгии 2021/22.

На правах чемпиона «Брюгге» сыграл вничью против «Андерлехта» (1:1).

Эдуард Соболь остался в запасе у хозяев поля, а Богдан Михайличенко вышел на замену у гостей после перерыва.

Представители от Бельгии в еврокубках следующего сезона:

  • 1. Брюгге – групповой раунд Лиги чемпионов
  • 2. Сен-Жилуаз – Q3 Лиги чемпионов
  • 3. Андерлехт – Q3 Лиги конференций
  • 4. Антверпен – Q2 Лиги конференций
  • 5. Гент (победитель кубка) – Q4 Лиги Европы

Чемпионат Бельгии. 2-й этап, 6-й тур

Сен-Жилуаз – Антверпен – 0:1

Гол: Фрай, 71

Брюгге – Андерлехт – 1:1

Гол: Сков Ольсен, 39 – Хендри, 87 (автогол)

Турнирная таблица за 1–4 место

Турнирная таблица за 5–8 места

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Источник Sport.ua
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