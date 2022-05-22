Финишировал чемпионат Бельгии. На правах чемпиона Брюгге сыграл вничью

Финишировал чемпионат Бельгии 2021/22.

На правах чемпиона «Брюгге» сыграл вничью против «Андерлехта» (1:1).

Эдуард Соболь остался в запасе у хозяев поля, а Богдан Михайличенко вышел на замену у гостей после перерыва.

Представители от Бельгии в еврокубках следующего сезона:

1. Брюгге – групповой раунд Лиги чемпионов

2. Сен-Жилуаз – Q3 Лиги чемпионов

3. Андерлехт – Q3 Лиги конференций

4. Антверпен – Q2 Лиги конференций

5. Гент (победитель кубка) – Q4 Лиги Европы

Чемпионат Бельгии. 2-й этап, 6-й тур

Сен-Жилуаз – Антверпен – 0:1

Гол: Фрай, 71

Брюгге – Андерлехт – 1:1

Гол: Сков Ольсен, 39 – Хендри, 87 (автогол)

Турнирная таблица за 1–4 место

Турнирная таблица за 5–8 места