ФОТО. Безус смотрел последний матч Гента на трибуне с фанатами

Украинский полузащитник Роман Безус окончательно попрощался с бельгийским «Гентом».

«Спасибо за возможность поддержать моих товарищей по команде вместе с вами. Это было потрясающе. Спасибо за вашу поддержку и любовь. Наилучшие пожелания всем вам. Надеюсь увидеть вас снова!», – написал Безус в инстаграме.

Отметим, что Роман наблюдал за последним матчем в сезоне с фанатской трибуны.

«Гент» проиграл «Шарлеруа», но еще раньше обеспечил себе путевку в квалификацию Лиги Европы.