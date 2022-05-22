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  4. ФОТО. Безус смотрел последний матч Гента на трибуне с фанатами
Бельгия
22 мая 2022, 20:52 |
1481
0

ФОТО. Безус смотрел последний матч Гента на трибуне с фанатами

Роман тепло попрощался с бельгийскими болельщиками

22 мая 2022, 20:52 |
1481
0
ФОТО. Безус смотрел последний матч Гента на трибуне с фанатами
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

Украинский полузащитник Роман Безус окончательно попрощался с бельгийским «Гентом».

«Спасибо за возможность поддержать моих товарищей по команде вместе с вами. Это было потрясающе. Спасибо за вашу поддержку и любовь. Наилучшие пожелания всем вам. Надеюсь увидеть вас снова!», – написал Безус в инстаграме.

Отметим, что Роман наблюдал за последним матчем в сезоне с фанатской трибуны.

«Гент» проиграл «Шарлеруа», но еще раньше обеспечил себе путевку в квалификацию Лиги Европы.

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Роман Безус Гент Шарлеруа чемпионат Бельгии по футболу lifestyle
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