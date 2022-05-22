ФОТО. Безус смотрел последний матч Гента на трибуне с фанатами
Роман тепло попрощался с бельгийскими болельщиками
Украинский полузащитник Роман Безус окончательно попрощался с бельгийским «Гентом».
«Спасибо за возможность поддержать моих товарищей по команде вместе с вами. Это было потрясающе. Спасибо за вашу поддержку и любовь. Наилучшие пожелания всем вам. Надеюсь увидеть вас снова!», – написал Безус в инстаграме.
Отметим, что Роман наблюдал за последним матчем в сезоне с фанатской трибуны.
«Гент» проиграл «Шарлеруа», но еще раньше обеспечил себе путевку в квалификацию Лиги Европы.
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