Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Малиновский прибыл в расположение сборной Украины
Чемпионат мира
22 мая 2022, 20:29 |
456
0

ФОТО. Малиновский прибыл в расположение сборной Украины

До матча с Шотландией осталось не так много времени

22 мая 2022, 20:29 |
456
0
ФОТО. Малиновский прибыл в расположение сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский присоединился к национальной команде на сборе в Словении.

«Теперь давайте сосредоточимся на ЧМ-2022», – написал Малиновский в твиттере.

Отметим, что Руслан пропускал последний тур чемпионата Италии из-за перебора желтых карточек.

Сборная Украины готовится к плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии (1 июня), в случае победы будет финал против Уэльса (5 июня).

По теме:
Сассуоло – Милан, Интер – Сампдория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Йожеф САБО: «Сборной Украины сложно найти соперника под игру с Шотландией»
Специя – Наполи – 0:3. Последний матч Коваленко. Видео голов и обзор матча
Серия A Эмполи Аталанта чемпионат Италии по футболу сборная Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ньюкасл следит за Тете, которого Шахтер арендовал Лиону
Футбол | 22 мая 2022, 19:59 0
Ньюкасл следит за Тете, которого Шахтер арендовал Лиону
Ньюкасл следит за Тете, которого Шахтер арендовал Лиону

Англичане летом хотят существенно усилить атаку команды

Сергей РЕБРОВ: «Мне предложили новый контракт. Я не даю ответ»
Футбол | 22 мая 2022, 13:05 4
Сергей РЕБРОВ: «Мне предложили новый контракт. Я не даю ответ»
Сергей РЕБРОВ: «Мне предложили новый контракт. Я не даю ответ»

«Аль-Айн» ждет решение тренера

Драма на финише АПЛ! Ман Сити с Зинченко стал чемпионом, совершив камбэк
Футбол | 22.05.2022, 19:55
Драма на финише АПЛ! Ман Сити с Зинченко стал чемпионом, совершив камбэк
Драма на финише АПЛ! Ман Сити с Зинченко стал чемпионом, совершив камбэк
Флойд Мейвезер избил Мура в выставочном бою в Абу-Даби
Бокс | 22.05.2022, 09:26
Флойд Мейвезер избил Мура в выставочном бою в Абу-Даби
Флойд Мейвезер избил Мура в выставочном бою в Абу-Даби
ОФИЦИАЛЬНО. Килиан Мбаппе продлил контракт с ПСЖ
Футбол | 21.05.2022, 22:10
ОФИЦИАЛЬНО. Килиан Мбаппе продлил контракт с ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Килиан Мбаппе продлил контракт с ПСЖ
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уимблдон прокомментировал скандальное решение ATP, WTA и ITF
Уимблдон прокомментировал скандальное решение ATP, WTA и ITF
20.05.2022, 22:48 9
Теннис
ЧМ по хоккею. Германия забросила 9 шайб, разгром от Финляндии
ЧМ по хоккею. Германия забросила 9 шайб, разгром от Финляндии
20.05.2022, 18:45
Хоккей
«Вот 1000 гривен. Кушайте сами». Милевский – про скандал с Астафьевой
«Вот 1000 гривен. Кушайте сами». Милевский – про скандал с Астафьевой
21.05.2022, 11:50 7
Футбол
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
21.05.2022, 10:00 1
Футбол
ДОЛГОПОЛОВ: «ATP и WTA осчастливили российского пропагандиста №1»
ДОЛГОПОЛОВ: «ATP и WTA осчастливили российского пропагандиста №1»
20.05.2022, 22:22
Теннис
Александр АЛИЕВ: «Все помнят, что Астафьева голой показывала свою с*аку»
Александр АЛИЕВ: «Все помнят, что Астафьева голой показывала свою с*аку»
21.05.2022, 11:28 8
Футбол
Украинский гимнаст снялся с турнира, на которой допустили россиянина
Украинский гимнаст снялся с турнира, на которой допустили россиянина
20.05.2022, 19:12
Другие виды
Как деньги победили мечту, или Почему Реал должен навсегда забыть о Мбаппе
Как деньги победили мечту, или Почему Реал должен навсегда забыть о Мбаппе
22.05.2022, 11:22 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем