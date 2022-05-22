ФОТО. Малиновский прибыл в расположение сборной Украины

Один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский присоединился к национальной команде на сборе в Словении.

«Теперь давайте сосредоточимся на ЧМ-2022», – написал Малиновский в твиттере.

Отметим, что Руслан пропускал последний тур чемпионата Италии из-за перебора желтых карточек.

Сборная Украины готовится к плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии (1 июня), в случае победы будет финал против Уэльса (5 июня).