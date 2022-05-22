Чемпионат мира22 мая 2022, 20:29 |
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ФОТО. Малиновский прибыл в расположение сборной Украины
До матча с Шотландией осталось не так много времени
22 мая 2022, 20:29 |
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Один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский присоединился к национальной команде на сборе в Словении.
«Теперь давайте сосредоточимся на ЧМ-2022», – написал Малиновский в твиттере.
Отметим, что Руслан пропускал последний тур чемпионата Италии из-за перебора желтых карточек.
Сборная Украины готовится к плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии (1 июня), в случае победы будет финал против Уэльса (5 июня).
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