Зинченко сделал ассист, приняв участие в эпичном камбэке Ман Сити

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко поучаствовал в эпичном камбэке своего клуба в решающем туре чемпионата Англии.

К 76-й минуте «горожане» горели 0:2 против «Астон Виллы» и рисковали отдать чемпионство «Ливерпулю», но в короткий срок забили три быстрых гола. Во время второго взятия ворот Зинченко ассистировал Родри.

Отметим, что для «Манчестер Сити» это будет четвертое чемпионство за пять лет.