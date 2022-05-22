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  4. Зинченко сделал ассист, приняв участие в эпичном камбэке Ман Сити
Англия
22 мая 2022, 19:48 | Обновлено 22 мая 2022, 19:49
3473
7

Зинченко сделал ассист, приняв участие в эпичном камбэке Ман Сити

Александр удачно вышел на замену во втором тайме

22 мая 2022, 19:48 | Обновлено 22 мая 2022, 19:49
3473
7
Зинченко сделал ассист, приняв участие в эпичном камбэке Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский легионер  «Манчестер Сити» Александр Зинченко поучаствовал в эпичном камбэке своего клуба в решающем туре чемпионата Англии.

К 76-й минуте «горожане» горели 0:2 против  «Астон Виллы» и рисковали отдать чемпионство «Ливерпулю», но в короткий срок забили три быстрых гола. Во время второго взятия ворот Зинченко ассистировал Родри.

Отметим, что для «Манчестер Сити» это будет четвертое чемпионство за пять лет.

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Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
Зінченко - чемпіон Англії!!!
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+2
VikyKrasotulechka90
В Англии тоже быдло есть вижу!(( зачем было ломать ворота?((
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Октавий Фландрийский
Что-то меня гложат смутные мысли по поводу этого результата, очень похоже на то, что кое кто сильно поднялся по деньгам на этой игре. Контора может влететь на пару лимонов, 100 процентово.
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Сергей Пирлик
А Вілла зіграла тупо на контору 😱
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-1
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