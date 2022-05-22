Англия22 мая 2022, 19:48 | Обновлено 22 мая 2022, 19:49
3473
7
Зинченко сделал ассист, приняв участие в эпичном камбэке Ман Сити
Александр удачно вышел на замену во втором тайме
22 мая 2022, 19:48 | Обновлено 22 мая 2022, 19:49
3473
7
Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко поучаствовал в эпичном камбэке своего клуба в решающем туре чемпионата Англии.
К 76-й минуте «горожане» горели 0:2 против «Астон Виллы» и рисковали отдать чемпионство «Ливерпулю», но в короткий срок забили три быстрых гола. Во время второго взятия ворот Зинченко ассистировал Родри.
Отметим, что для «Манчестер Сити» это будет четвертое чемпионство за пять лет.
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Комментарии 7
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Зінченко - чемпіон Англії!!!
В Англии тоже быдло есть вижу!(( зачем было ломать ворота?((
Показать Скрыть 2 ответа
Что-то меня гложат смутные мысли по поводу этого результата, очень похоже на то, что кое кто сильно поднялся по деньгам на этой игре. Контора может влететь на пару лимонов, 100 процентово.
Показать Скрыть 1 ответ
А Вілла зіграла тупо на контору 😱
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