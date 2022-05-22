Овчаренко проиграл в финале турнира ITF в Боснии и Герцеговине

Украинский теннисист Александр Овчаренко стал финалистом грунтового 15-тысячника ITF в Боснии и Герцеговине.

В матче за титул украинец, посеянный под пятым номером, проиграл седьмому сеяному японцу Римпею Каваками.

Приедор. Финал

Александр Овчаренко (Украина) – Римпей Каваками (Япония) – 2:6, 2:6

Для Овчаренко это был первый финал турнира ITF.