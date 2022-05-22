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  4. Овчаренко проиграл в финале турнира ITF в Боснии и Герцеговине
ITF
22 мая 2022, 19:31 | Обновлено 22 мая 2022, 19:32
140
0

Овчаренко проиграл в финале турнира ITF в Боснии и Герцеговине

Александр впервые сражался за титул

22 мая 2022, 19:31 | Обновлено 22 мая 2022, 19:32
140
0
Овчаренко проиграл в финале турнира ITF в Боснии и Герцеговине
ФТУ. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко стал финалистом грунтового 15-тысячника ITF в Боснии и Герцеговине.

В матче за титул украинец, посеянный под пятым номером, проиграл седьмому сеяному японцу Римпею Каваками.

Приедор. Финал
Александр Овчаренко (Украина) – Римпей Каваками (Япония) – 2:6, 2:6

Для Овчаренко это был первый финал турнира ITF.

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Источник Sport.ua
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