ITF22 мая 2022, 19:31 | Обновлено 22 мая 2022, 19:32
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Овчаренко проиграл в финале турнира ITF в Боснии и Герцеговине
Александр впервые сражался за титул
22 мая 2022, 19:31 | Обновлено 22 мая 2022, 19:32
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Украинский теннисист Александр Овчаренко стал финалистом грунтового 15-тысячника ITF в Боснии и Герцеговине.
В матче за титул украинец, посеянный под пятым номером, проиграл седьмому сеяному японцу Римпею Каваками.
Приедор. Финал
Александр Овчаренко (Украина) – Римпей Каваками (Япония) – 2:6, 2:6
Для Овчаренко это был первый финал турнира ITF.
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