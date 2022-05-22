Сергей РЕБРОВ: «У меня было три предложения от российских топ-клубов»
Украинский тренер отказался
Украинский тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал, как ему предлагали работать в россии после 2014 года.
«Когда я работал в «Ференцвароше» были 3 предложения от российских топ-клубов, но я сразу сказал, что в россию я играть не пойду, потому что идет оккупация Донбасса. Я не смог бы и нет никакого желания работать в этой стране.
Сейчас ситуация еще больше усугубилась. Я уверен, сейчас ни один украинский футболист или тренер не имеет права даже думать о какой-то работе в стране-агрессоре», – сказал Ребров.
Сергей Ребров в качестве футболиста защищал цвета казанского «Рубина» с 2008 по 2009 годы.
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