Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей РЕБРОВ: «У меня было три предложения от российских топ-клубов»
Россия
22 мая 2022, 18:28 | Обновлено 22 мая 2022, 18:31
693
0

Сергей РЕБРОВ: «У меня было три предложения от российских топ-клубов»

Украинский тренер отказался

22 мая 2022, 18:28 | Обновлено 22 мая 2022, 18:31
693
0
Сергей РЕБРОВ: «У меня было три предложения от российских топ-клубов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Украинский тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал, как ему предлагали работать в россии после 2014 года.

«Когда я работал в «Ференцвароше» были 3 предложения от российских топ-клубов, но я сразу сказал, что в россию я играть не пойду, потому что идет оккупация Донбасса. Я не смог бы и нет никакого желания работать в этой стране.

Сейчас ситуация еще больше усугубилась. Я уверен, сейчас ни один украинский футболист или тренер не имеет права даже думать о какой-то работе в стране-агрессоре», – сказал Ребров.

Сергей Ребров в качестве футболиста защищал цвета казанского «Рубина» с 2008 по 2009 годы.

По теме:
Преемник путина. День 88. В кремле начался постепенный транзит власти
«Такого в истории не было». Билецкий рассказал про оборону Мариуполя
Президент Польши: «Украинцы - не беженцы. Вы - наши гости»
Сергей Ребров чемпионат России по футболу российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Пряма червона
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Специя – Наполи – 0:3. Последний матч Коваленко. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22 мая 2022, 16:36 0
Специя – Наполи – 0:3. Последний матч Коваленко. Видео голов и обзор матча
Специя – Наполи – 0:3. Последний матч Коваленко. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 38-го тура чемпионата Италии

PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
Киберспорт | 22 мая 2022, 09:47 1
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира

С 9 по 22 мая проходит мейджор по CS:GO

Беременность Свитолиной, коварный жребий и шанс снять проклятие Рима
Теннис | 22.05.2022, 10:00
Беременность Свитолиной, коварный жребий и шанс снять проклятие Рима
Беременность Свитолиной, коварный жребий и шанс снять проклятие Рима
Воронин сыграл в матче легенд Ливерпуля и Манчестер Юнайтед
Футбол | 21.05.2022, 23:49
Воронин сыграл в матче легенд Ливерпуля и Манчестер Юнайтед
Воронин сыграл в матче легенд Ливерпуля и Манчестер Юнайтед
Коваленко закрыл сезон в Специи поражением. Где продолжит карьеру украинец
Футбол | 22.05.2022, 15:33
Коваленко закрыл сезон в Специи поражением. Где продолжит карьеру украинец
Коваленко закрыл сезон в Специи поражением. Где продолжит карьеру украинец
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Даша АСТАФЬЕВА: «Ждем родителей Милевского?»
Даша АСТАФЬЕВА: «Ждем родителей Милевского?»
21.05.2022, 14:32 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Килиан Мбаппе продлил контракт с ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Килиан Мбаппе продлил контракт с ПСЖ
21.05.2022, 22:10 12
Футбол
Уимблдон прокомментировал скандальное решение ATP, WTA и ITF
Уимблдон прокомментировал скандальное решение ATP, WTA и ITF
20.05.2022, 22:48 9
Теннис
ЧМ по хоккею. Швейцария сделала камбэк и обыграла Канаду
ЧМ по хоккею. Швейцария сделала камбэк и обыграла Канаду
21.05.2022, 18:54
Хоккей
Как деньги победили мечту, или Почему Реал должен навсегда забыть о Мбаппе
Как деньги победили мечту, или Почему Реал должен навсегда забыть о Мбаппе
22.05.2022, 11:22 10
Футбол
Рашисты обстреляли Одессу. Разрушили пляжный сортир
Рашисты обстреляли Одессу. Разрушили пляжный сортир
20.05.2022, 17:40
Война
Сергей РЕБРОВ: «Мне предложили новый контракт. Я не даю ответ»
Сергей РЕБРОВ: «Мне предложили новый контракт. Я не даю ответ»
22.05.2022, 13:05 4
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «В реванше с Усиком я пойду за нокаутом»
Энтони ДЖОШУА: «В реванше с Усиком я пойду за нокаутом»
21.05.2022, 10:21 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем