Сергей РЕБРОВ: «У меня было три предложения от российских топ-клубов»

Украинский тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал, как ему предлагали работать в россии после 2014 года.

«Когда я работал в «Ференцвароше» были 3 предложения от российских топ-клубов, но я сразу сказал, что в россию я играть не пойду, потому что идет оккупация Донбасса. Я не смог бы и нет никакого желания работать в этой стране.

Сейчас ситуация еще больше усугубилась. Я уверен, сейчас ни один украинский футболист или тренер не имеет права даже думать о какой-то работе в стране-агрессоре», – сказал Ребров.

Сергей Ребров в качестве футболиста защищал цвета казанского «Рубина» с 2008 по 2009 годы.