Зинченко, Миколенко и Ярмоленко остались в запасе на заключительный тур АПЛ
Ждем выхода на замену
Украинские футболисты Александр Зинченко, Виталий Миколенко и Андрей Ярмоленко остались в запасе на матчи заключительного тура АПЛ.
Отметим, что команды Зинченко и Ярмоленко все еще решают серьезные задачи. «Манчестер Сити» борется за чемпионство, а «Вест Хэм» претендует на Лигу Европы.
«Эвертон» Виталия Миколенко в предыдущем туре обеспечил себе прописку в элитном дивизионе.
Матчи 38-го тура АПЛ с участием команд, за которые выступают украинцы:
«Манчестер Сити» – «Астон Вилла»
«Арсенал» – «Эвертон»
«Брайтон» – «Вест Хэм»
Начало в 18:00 по Киеву.
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