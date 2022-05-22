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Англия
22 мая 2022, 17:22 | Обновлено 22 мая 2022, 17:25
157
0

Зинченко, Миколенко и Ярмоленко остались в запасе на заключительный тур АПЛ

Ждем выхода на замену

22 мая 2022, 17:22 | Обновлено 22 мая 2022, 17:25
157
0
Зинченко, Миколенко и Ярмоленко остались в запасе на заключительный тур АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинские футболисты Александр Зинченко, Виталий Миколенко и Андрей Ярмоленко остались в запасе на матчи заключительного тура АПЛ.

Отметим, что команды Зинченко и Ярмоленко все еще решают серьезные задачи. «Манчестер Сити» борется за чемпионство, а «Вест Хэм» претендует на Лигу Европы.

«Эвертон» Виталия Миколенко в предыдущем туре обеспечил себе прописку в элитном дивизионе.

Матчи 38-го тура АПЛ с участием команд, за которые выступают украинцы:

«Манчестер Сити» – «Астон Вилла»
«Арсенал» – «Эвертон»
«Брайтон» – «Вест Хэм»

Начало в 18:00 по Киеву.



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Александр Зинченко Виталий Миколенко Андрей Ярмоленко чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Астон Вилла Арсенал Лондон Эвертон Брайтон Вест Хэм
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Источник Sport.ua
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