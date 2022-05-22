Зинченко, Миколенко и Ярмоленко остались в запасе на заключительный тур АПЛ

Украинские футболисты Александр Зинченко, Виталий Миколенко и Андрей Ярмоленко остались в запасе на матчи заключительного тура АПЛ.

Отметим, что команды Зинченко и Ярмоленко все еще решают серьезные задачи. «Манчестер Сити» борется за чемпионство, а «Вест Хэм» претендует на Лигу Европы.

«Эвертон» Виталия Миколенко в предыдущем туре обеспечил себе прописку в элитном дивизионе.

Матчи 38-го тура АПЛ с участием команд, за которые выступают украинцы:

«Манчестер Сити» – «Астон Вилла»

«Арсенал» – «Эвертон»

«Брайтон» – «Вест Хэм»

Начало в 18:00 по Киеву.





