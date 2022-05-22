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  4. Молчанов четвертый раз в карьере сыграет в парном разряде Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
22 мая 2022, 16:50 |
137
0

Молчанов четвертый раз в карьере сыграет в парном разряде Ролан Гаррос

Самый любимый Шлем Дениса

22 мая 2022, 16:50 |
137
0
Молчанов четвертый раз в карьере сыграет в парном разряде Ролан Гаррос
БТУ. Денис Молчанов

Украинский теннисист Денис Молчанов впервые за три года сыграет в парной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.

На этот раз его партнером будет хорват Франко Шкугор.

Ранее Молчанов трижды выступал на Ролан Гаррос, дальше второго круга не заходил. На других турнирах Grand Slam Денис больше двух раз не играл.

Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда
Денис Молчанов / Франко Шкугор (Украина / Хорватия) – Бенжамен Бонзи / Артур Риндеркнех (Франция)

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Источник Sport.ua
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