Йожеф САБО: «Сборной Украины сложно найти соперника под игру с Шотландией»

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что УАФ будет тяжело найти соперника для контрольного матча перед битвой с Шотландией в плей-офф отбора ЧМ-2022.

«Сложно найти команду, похожую по своей игре на Шотландию. Их центральные защитники делают длинные передачи на сорок метров вперед, где форварды навязывают борьбу. Такая у них тактика».

«Мы ждем спарринги с африканскими сборными, там более технические футболисты. Они будут больше держать мяч. Сборной Украины уже нужно наигрывать основной состав», - сказал Сабо.

Пока нет информации, когда и с кем сборная Украины проведет последний спарринг до матча с Шотландией.