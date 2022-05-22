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  4. Йожеф САБО: «Сборной Украины сложно найти соперника под игру с Шотландией»
Чемпионат мира
22 мая 2022, 16:45 |
232
0

Йожеф САБО: «Сборной Украины сложно найти соперника под игру с Шотландией»

Пока нет информации, с кем сыграет сборная Украины

22 мая 2022, 16:45 |
232
0
Йожеф САБО: «Сборной Украины сложно найти соперника под игру с Шотландией»
uaf.ua

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что УАФ будет тяжело найти соперника для контрольного матча перед битвой с Шотландией в плей-офф отбора ЧМ-2022.

«Сложно найти команду, похожую по своей игре на Шотландию. Их центральные защитники делают длинные передачи на сорок метров вперед, где форварды навязывают борьбу. Такая у них тактика».

«Мы ждем спарринги с африканскими сборными, там более технические футболисты. Они будут больше держать мяч. Сборной Украины уже нужно наигрывать основной состав», - сказал Сабо.

Пока нет информации, когда и с кем сборная Украины проведет последний спарринг до матча с Шотландией.

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Источник: к составу сборной Украины присоединится Даниил Игнатенко
Йожеф Сабо Шотландия - Украина сборная Украины по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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