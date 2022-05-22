Украинки узнали первых соперниц в парном разряде Ролан Гаррос
Четыре украинки будут сражаться за трофей в парном турнире
Состоялась жеребьевка парного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
В парном турнире примут участие четыре украинки, в посев попала только Людмила Киченок, которая сыграет в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии.
Отметим, что Ангелина Калинина выступит в тандеме с Белиндой Бенчич, которая принесла Швейцарии парное серебро на ОИ в Токио.
Матчи первого круга парного разряда с участием украинок
Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина / Латвия) [14] – Эликсан Лешемия / Армони Тан (Франция) [WC]
Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина / Румыния) – Виктория Голубич / Жиль Тайхман (Швейцария)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе (Украина / Румыния) – Магда Линетт / Бернарда Пера (Польша / США) [15]
Ангелина Калинина / Белинда Бенчич (Украина / Швейцария) – Алена Большова / Мария Боузкова (Испания / Чехия)
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