Украинки узнали первых соперниц в парном разряде Ролан Гаррос

Состоялась жеребьевка парного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

В парном турнире примут участие четыре украинки, в посев попала только Людмила Киченок, которая сыграет в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии.

Отметим, что Ангелина Калинина выступит в тандеме с Белиндой Бенчич, которая принесла Швейцарии парное серебро на ОИ в Токио.

Матчи первого круга парного разряда с участием украинок



Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина / Латвия) [14] – Эликсан Лешемия / Армони Тан (Франция) [WC]

Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина / Румыния) – Виктория Голубич / Жиль Тайхман (Швейцария)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе (Украина / Румыния) – Магда Линетт / Бернарда Пера (Польша / США) [15]

Ангелина Калинина / Белинда Бенчич (Украина / Швейцария) – Алена Большова / Мария Боузкова (Испания / Чехия)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА