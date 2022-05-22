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  4. Украинки узнали первых соперниц в парном разряде Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
22 мая 2022, 16:18 |
271
0

Украинки узнали первых соперниц в парном разряде Ролан Гаррос

Четыре украинки будут сражаться за трофей в парном турнире

22 мая 2022, 16:18 |
271
0
Украинки узнали первых соперниц в парном разряде Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Состоялась жеребьевка парного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

В парном турнире примут участие четыре украинки, в посев попала только Людмила Киченок, которая сыграет в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии.

Отметим, что  Ангелина Калинина выступит в тандеме с Белиндой Бенчич, которая принесла Швейцарии парное серебро на ОИ в Токио. 

Матчи первого круга парного разряда с участием украинок
 
Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина / Латвия) [14] – Эликсан Лешемия / Армони Тан (Франция) [WC]

Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина / Румыния) – Виктория Голубич / Жиль Тайхман (Швейцария)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе (Украина / Румыния) – Магда Линетт / Бернарда Пера (Польша / США) [15]

Ангелина Калинина / Белинда Бенчич (Украина / Швейцария) – Алена Большова / Мария Боузкова (Испания / Чехия)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Источник Sport.ua
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