Лидер грунтового сезона по победам проиграла в первом круге Ролан Гаррос
Онс Жабер не смогла оправдать статус одной из фавориток
На кортах Открытого чемпионата Франции по теннису состоялась первая громкая сенсация.
Лидер грунтового сезона по количеству побед туниска Онс Жабер проиграла в стартовом матче польке Магде Линетт.
Ролан Гаррос. Первый круг
Магда Линетт (Польша) – Онс Жабер (Тунис) – 3:6, 7:6(4), 7:5
До этой встречи Жабер провела 20 матчей на глине в текущем сезоне, 17 из которых выиграла. При этом теннисистка из Туниса сыграла в трех крупных финалах, выиграв престижный титул в Мадриде. Также Жабер перед этим выиграла три последних очных матча у Линетт.
Магда в следующем раунде сразится против итальянки Мартины Тревизан или британки Хэрриет Дарт.
Отметим, что букмекеры ставили Жабер на третью строчку в списке главных фавориток турнира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
Петраков решил усилить среднюю линию