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  4. Лидер грунтового сезона по победам проиграла в первом круге Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
22 мая 2022, 15:58 |
269
0

Лидер грунтового сезона по победам проиграла в первом круге Ролан Гаррос

Онс Жабер не смогла оправдать статус одной из фавориток

22 мая 2022, 15:58 |
269
0
Лидер грунтового сезона по победам проиграла в первом круге Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

На кортах Открытого чемпионата Франции по теннису состоялась первая громкая сенсация.

Лидер грунтового сезона по количеству побед туниска Онс Жабер проиграла в стартовом матче польке Магде Линетт.

Ролан Гаррос. Первый круг
Магда Линетт (Польша) – Онс Жабер (Тунис) – 3:6, 7:6(4), 7:5

До этой встречи Жабер провела 20 матчей на глине в текущем сезоне, 17 из которых выиграла. При этом теннисистка из Туниса сыграла в трех крупных финалах, выиграв престижный титул в Мадриде. Также Жабер перед этим выиграла три последних очных матча у Линетт.

Магда в следующем раунде сразится против итальянки Мартины Тревизан или британки Хэрриет Дарт.

Отметим, что букмекеры ставили Жабер на третью строчку в списке главных фавориток турнира.

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Источник Sport.ua
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