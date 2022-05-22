Лидер грунтового сезона по победам проиграла в первом круге Ролан Гаррос

На кортах Открытого чемпионата Франции по теннису состоялась первая громкая сенсация.

Лидер грунтового сезона по количеству побед туниска Онс Жабер проиграла в стартовом матче польке Магде Линетт.

Ролан Гаррос. Первый круг

Магда Линетт (Польша) – Онс Жабер (Тунис) – 3:6, 7:6(4), 7:5

До этой встречи Жабер провела 20 матчей на глине в текущем сезоне, 17 из которых выиграла. При этом теннисистка из Туниса сыграла в трех крупных финалах, выиграв престижный титул в Мадриде. Также Жабер перед этим выиграла три последних очных матча у Линетт.

Магда в следующем раунде сразится против итальянки Мартины Тревизан или британки Хэрриет Дарт.

Отметим, что букмекеры ставили Жабер на третью строчку в списке главных фавориток турнира.