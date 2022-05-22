Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 23 мая

23 мая продолжатся матчи первого круга основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.



В понедельник на корты выйдут две представительницы Украины.

Расписание матчей с участием украинок

Корт Филиппа Шатрие, первый запуск (13:00)

Леся Цуренко (№121 WTA) [Q] – Ига Свёнтек (№1 WTA, Польша) [1]

Корт №12, второй запуск (13:30*)

Даяна Ястремская (№80 WTA) – Элисон Риск (№42 WTA, США)

*ориентировочное время

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