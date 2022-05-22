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  4. Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 23 мая
Ролан Гаррос
22 мая 2022, 15:43 | Обновлено 22 мая 2022, 15:44
249
0

Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 23 мая

В понедельник на корты Парижа выйдут две украинки

22 мая 2022, 15:43 | Обновлено 22 мая 2022, 15:44
249
0
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 23 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

23 мая продолжатся матчи первого круга основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В понедельник на корты выйдут две представительницы Украины.

Расписание матчей с участием украинок

Корт Филиппа Шатрие, первый запуск (13:00)
Леся Цуренко (№121 WTA) [Q] – Ига Свёнтек (№1 WTA, Польша) [1] 

Корт №12, второй запуск (13:30*)
Даяна Ястремская (№80 WTA) – Элисон Риск (№42 WTA, США)

*ориентировочное время

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расписание Ролан Гаррос 2022 Леся Цуренко Ига Свёнтек Даяна Ястремская Элисон Риск
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Источник Sport.ua
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