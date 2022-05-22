Ролан Гаррос22 мая 2022, 15:43 | Обновлено 22 мая 2022, 15:44
249
0
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 23 мая
В понедельник на корты Парижа выйдут две украинки
22 мая 2022, 15:43 | Обновлено 22 мая 2022, 15:44
249
0
23 мая продолжатся матчи первого круга основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.
В понедельник на корты выйдут две представительницы Украины.
Расписание матчей с участием украинок
Корт Филиппа Шатрие, первый запуск (13:00)
Леся Цуренко (№121 WTA) [Q] – Ига Свёнтек (№1 WTA, Польша) [1]
Корт №12, второй запуск (13:30*)
Даяна Ястремская (№80 WTA) – Элисон Риск (№42 WTA, США)
*ориентировочное время
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 мая 2022, 23:49 1
Руслан в последнем туре не играл
Футбол | 22 мая 2022, 08:30 2
Смотрите лучшие моменты финального матча Кубка Германии
Футбол | 21.05.2022, 15:13
Теннис | 21.05.2022, 20:01
Футбол | 22.05.2022, 11:22
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.05.2022, 11:28 8
21.05.2022, 20:22 1
21.05.2022, 11:50 7
20.05.2022, 18:45
21.05.2022, 22:10 12
20.05.2022, 22:22
22.05.2022, 12:19 1
22.05.2022, 09:47 1