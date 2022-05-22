Роман ЯРЕМЧУК: «Осталась неделя до Шотландии. Будем изучать соперника»

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал о двух днях отдыха перед возобновлением подготовки к матчу отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

«Хорошие ощущения, ребята отдохнули, побывали со своими женами. Все хорошо. Я оставался в Словении, потому что мне далеко лететь в Лиссабон, но, несмотря на это, я доволен, ведь время здесь провело хорошо. Я находил возможности для индивидуальной работы, потому что лежать два дня в отеле как-то неправильно. Выходили с главным тренером, работали.

Матчи с «Эмполи» и «Риекой» были очень важны, потому что все получили игровые минуты. В первой игре был еще и победный результат, во второй, конечно, желали большего, но не проиграли. Все остались довольны и отправились на выходные в хорошем настроении.

До поединка с Шотландией у нас остается неделя, поэтому самое важное сейчас - прислушиваться к наставлениям тренерского штаба. Будем узнавать больше о нашем сопернике. Мы должны плодотворно поработать в течение оставшегося до матча времени. Ну и, конечно, чтобы удача была на нашей стороне», – сказал Яремчук.