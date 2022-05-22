Испания22 мая 2022, 13:58 | Обновлено 22 мая 2022, 14:02
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ВИДЕО. Мбаппе предал мечту, Аталанта без еврокубков, ставим на Барселону
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
22 мая 2022, 13:58 | Обновлено 22 мая 2022, 14:02
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1. ПСЖ проинформировал о новом контракте Килиана Мбаппе
2. Аталанта финишировала на 8-м месте
3. Флойд Мейвезер избил Мура в выставочном бою в Абу-Даби
4. Прогноз на матч Барселона – Вильярреал
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