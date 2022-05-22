Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Мбаппе предал мечту, Аталанта без еврокубков, ставим на Барселону
Испания
22 мая 2022, 13:58 | Обновлено 22 мая 2022, 14:02
220
0

ВИДЕО. Мбаппе предал мечту, Аталанта без еврокубков, ставим на Барселону

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

22 мая 2022, 13:58 | Обновлено 22 мая 2022, 14:02
220
0
ВИДЕО. Мбаппе предал мечту, Аталанта без еврокубков, ставим на Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine

1. ПСЖ проинформировал о новом контракте Килиана Мбаппе
2. Аталанта финишировала на 8-м месте
3. Флойд Мейвезер избил Мура в выставочном бою в Абу-Даби
4. Прогноз на матч Барселона – Вильярреал

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

По теме:
ВИДЕО. Коноплянка остается, Супряга не нужен, ставим на Ювентус
ВИДЕО. Хави хочет новичков, интерес к Ярмоленко, ставим на Рому
Как в FAVBET адаптировали работу под военные реалии
Parimatch новости букмекеров видеоновости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ла Лига пожаловалась в УЕФА из-за контракта ПСЖ с Мбаппе
Футбол | 22 мая 2022, 12:40 0
Ла Лига пожаловалась в УЕФА из-за контракта ПСЖ с Мбаппе
Ла Лига пожаловалась в УЕФА из-за контракта ПСЖ с Мбаппе

В Испании недовольны

ОФИЦИАЛЬНО. АПЛ назвала лучшего игрока сезона
Футбол | 21 мая 2022, 16:54 1
ОФИЦИАЛЬНО. АПЛ назвала лучшего игрока сезона
ОФИЦИАЛЬНО. АПЛ назвала лучшего игрока сезона

Награду завоевал Кевин Де Брюйне из «Манчестер Сити»

Как деньги победили мечту, или Почему Реал должен навсегда забыть о Мбаппе
Футбол | 22.05.2022, 11:22
Как деньги победили мечту, или Почему Реал должен навсегда забыть о Мбаппе
Как деньги победили мечту, или Почему Реал должен навсегда забыть о Мбаппе
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 22.05.2022, 12:19
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
ОФИЦИАЛЬНО. Килиан Мбаппе продлил контракт с ПСЖ
Футбол | 21.05.2022, 22:10
ОФИЦИАЛЬНО. Килиан Мбаппе продлил контракт с ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Килиан Мбаппе продлил контракт с ПСЖ
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сампдория приняла решение относительно будущего Супряги
Сампдория приняла решение относительно будущего Супряги
20.05.2022, 12:16 27
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Часы, которые подарил путин, я отдал отцу»
Сергей РЕБРОВ: «Часы, которые подарил путин, я отдал отцу»
21.05.2022, 13:10 2
Футбол
ДОЛГОПОЛОВ: «ATP и WTA осчастливили российского пропагандиста №1»
ДОЛГОПОЛОВ: «ATP и WTA осчастливили российского пропагандиста №1»
20.05.2022, 22:22
Теннис
Цуренко вышла в основу Ролан Гаррос, отыграв матчбол в финале квалификации
Цуренко вышла в основу Ролан Гаррос, отыграв матчбол в финале квалификации
20.05.2022, 15:42 6
Теннис
Как в FAVBET адаптировали работу под военные реалии
Как в FAVBET адаптировали работу под военные реалии
20.05.2022, 09:00
Другие виды
Александр АЛИЕВ: «Все помнят, что Астафьева голой показывала свою с*аку»
Александр АЛИЕВ: «Все помнят, что Астафьева голой показывала свою с*аку»
21.05.2022, 11:28 8
Футбол
Залужный выступил в комитете НАТО: «Украина уже не только обороняется»
Залужный выступил в комитете НАТО: «Украина уже не только обороняется»
20.05.2022, 14:19
Война
Даша АСТАФЬЕВА: «Ждем родителей Милевского?»
Даша АСТАФЬЕВА: «Ждем родителей Милевского?»
21.05.2022, 14:32 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем