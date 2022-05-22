Заря готова проводить матчи еврокубков в Польше

По информации СМИ, «Заря» рассматривает вариант с проведением матчей еврокубков в Польше.

Среди доступных стадионов арены в городах Вроцлав и Познань.

Со вторым стадионом есть сложности, так как там выступает команда «Лех» которая по итогам сезона стала чемпионом Польши и будет представлена в Лиге чемпионов.

«Заря» должна играть в Лиге конференций.