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  4. Заря готова проводить матчи еврокубков в Польше
Лига конференций
22 мая 2022, 14:17 |
105
0

Заря готова проводить матчи еврокубков в Польше

В еврокубках клуб сможет заработать деньги

22 мая 2022, 14:17 |
105
0
Заря готова проводить матчи еврокубков в Польше
zarya-lugansk.com

По информации СМИ, «Заря» рассматривает вариант с проведением матчей еврокубков в Польше.

Среди доступных стадионов арены в городах Вроцлав и Познань.

Со вторым стадионом есть сложности, так как там выступает команда «Лех» которая по итогам сезона стала чемпионом Польши и будет представлена в Лиге чемпионов.

«Заря» должна играть в Лиге конференций.

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Источник Фан-сайт ФК Заря
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