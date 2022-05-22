Лига конференций22 мая 2022, 14:17 |
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Заря готова проводить матчи еврокубков в Польше
В еврокубках клуб сможет заработать деньги
22 мая 2022, 14:17 |
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По информации СМИ, «Заря» рассматривает вариант с проведением матчей еврокубков в Польше.
Среди доступных стадионов арены в городах Вроцлав и Познань.
Со вторым стадионом есть сложности, так как там выступает команда «Лех» которая по итогам сезона стала чемпионом Польши и будет представлена в Лиге чемпионов.
«Заря» должна играть в Лиге конференций.
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