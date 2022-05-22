Юрий МАКСИМОВ: «Сейчас хочу только на украинском языке разговаривать»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов высказал свое мнение о текущем состоянии сборной Украины, а также важности украинского языка.

«Я общаюсь, стараюсь. Я всю жизнь говорил на русском языке, а хочу сейчас только на украинском языке разговаривать.

Самое главное, что наша сборная не падает духом. Тренируются все, собираются. Будет тяжело, что где-то не доиграли. Должны были доиграть три месяца, чтобы поддерживать форму. Ну, ничего страшного, все еще впереди. Мы всегда рассчитываем, что наши ребята будут играть более агрессивно, и удача будет на нашей стороне.

Верю в команду? А мы по-другому не можем. У нас сейчас такая ситуация в стране... Только нужна победа», - сказал Максимов.