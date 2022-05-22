Источник: к составу сборной Украины присоединится Даниил Игнатенко

По информации журналиста Игоря Бурбаса, сегодня к составу сборной Украины, которая работает в Словении, присоединится полузащитник Даниил Игнатенко.

УАФ на этот момент официально не подтвердила дебютный вызов 25-летнего игрока.

Контракт Игнатенко принадлежит «Шахтеру». Первую часть сезона Даниил провел в «Днепре-1», а вторую - в составе «Бордо».

В Лиге 1 центральный хавбек провел 11 матчей и сделал 3 ассиста.