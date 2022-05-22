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  4. Источник: к составу сборной Украины присоединится Даниил Игнатенко
Чемпионат мира
22 мая 2022, 13:25 |
1282
2

Источник: к составу сборной Украины присоединится Даниил Игнатенко

Петраков решил усилить среднюю линию

22 мая 2022, 13:25 |
1282
2
Источник: к составу сборной Украины присоединится Даниил Игнатенко
girondins.com

По информации журналиста Игоря Бурбаса, сегодня к составу сборной Украины, которая работает в Словении, присоединится полузащитник Даниил Игнатенко.

УАФ на этот момент официально не подтвердила дебютный вызов 25-летнего игрока.

Контракт Игнатенко принадлежит «Шахтеру». Первую часть сезона Даниил провел в «Днепре-1», а вторую - в составе «Бордо».

В Лиге 1 центральный хавбек провел 11 матчей и сделал 3 ассиста.

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сборная Украины по футболу Даниил Игнатенко
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serg1508
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+2
Саша Денисов
Посилити??? Прибравши Буяльского, та дозаявивши Ігнатенко????
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+1
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