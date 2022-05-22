Чемпионат мира22 мая 2022, 13:25 |
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Источник: к составу сборной Украины присоединится Даниил Игнатенко
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22 мая 2022, 13:25 |
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По информации журналиста Игоря Бурбаса, сегодня к составу сборной Украины, которая работает в Словении, присоединится полузащитник Даниил Игнатенко.
УАФ на этот момент официально не подтвердила дебютный вызов 25-летнего игрока.
Контракт Игнатенко принадлежит «Шахтеру». Первую часть сезона Даниил провел в «Днепре-1», а вторую - в составе «Бордо».
В Лиге 1 центральный хавбек провел 11 матчей и сделал 3 ассиста.
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