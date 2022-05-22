Другие новости22 мая 2022, 13:05 |
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Сергей РЕБРОВ: «Мне предложили новый контракт. Я не даю ответ»
«Аль-Айн» ждет решение тренера
22 мая 2022, 13:05 |
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Украинский наставник Сергей Ребров пока не готов сказать, продолжит ли он карьеру в команде «Аль-Айн», с которой в нынешнем сезоне выиграл чемпионат и Кубок ОАЭ.
«Сейчас нужно завершить чемпионат и подумать. Мне здесь, конечно, предложили новый контракт. Посмотрим, я не даю никакого ответа», - сказал Ребров.
Ранее сообщалось, что тренер может вернуться в Украину, если УПЛ удастся начать чемпионат.
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