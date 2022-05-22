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22 мая 2022, 05:35 |
235
0

Украинские ветераны провели товарищеский матч с бойцами ВСУ

Поединок прошел в Киеве

22 мая 2022, 05:35 |
235
0
Украинские ветераны провели товарищеский матч с бойцами ВСУ
dynamo.kiev.ua

В субботу в Киеве прошел товарищеский матч объединенной команды ВСУ и терробороны с ветеранской сборной Украины. Организатором поединка выступила Киевская городская администрация, Дарницкая РГА и бойцы ВСУ.

В составе ветеранской сборной Украины на поле выходили Владислав Ващук, Вячеслав Шевчук, Алексей Белик, Сергей Нагорняк и другие. Матч завершился победой звезд украинского футбола со счетом 6:4.

В конце участников матча наградили памятными кубками, а военные в подарок от ветеранов украинского футбола получили по мячу с подписями.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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