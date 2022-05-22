Украинские ветераны провели товарищеский матч с бойцами ВСУ

В субботу в Киеве прошел товарищеский матч объединенной команды ВСУ и терробороны с ветеранской сборной Украины. Организатором поединка выступила Киевская городская администрация, Дарницкая РГА и бойцы ВСУ.

В составе ветеранской сборной Украины на поле выходили Владислав Ващук, Вячеслав Шевчук, Алексей Белик, Сергей Нагорняк и другие. Матч завершился победой звезд украинского футбола со счетом 6:4.

В конце участников матча наградили памятными кубками, а военные в подарок от ветеранов украинского футбола получили по мячу с подписями.