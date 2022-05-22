ВИДЕО. После паузы сборная Украины снова потренировалась вместе в Словении

После двух выходных национальная сборная Украины продолжила работу на подготовительном сборе в Словении перед поединками плей-офф отбора ЧМ-2022 и Лиги наций 2022/23.

Два дня, проведенные с близкими – женами и детьми – дали футболистам возможность перевести дыхание и получить необходимый заряд положительных эмоций. Некоторые из игроков решили не покидать расположение сборной в Брдо, работая индивидуально – самостоятельно или вместе с тренерами.

21 мая команда снова собралась вместе, и сборники провели совместную вечернюю тренировку, основной целью которой было возвращение к работе после отдыха. После разминки игроки отрабатывали пасинг с ударами по маленьким воротам, а также провели игровые серии.

Сейчас важно получить определенный уровень физических и игровых нагрузок, чтобы организм снова почувствовал себя в спортивном тонусе. На поле работали 16 полевых игроков и 3 голкипера. Денис Попов проходит курс лечения под наблюдением медицинского штаба сборной.

В выходные ожидается прибытие 5 исполнителей, клубы которых завершают матчи во внутренних чемпионатах – Руслана Малиновского, Эдуарда Соболя, Виталия Миколенко, Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко.

ВИДЕО. После паузы сборная Украины снова потренировалась вместе