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  4. Сидклей не помог. Панатинаикос обыграл ПАОК в финале Кубка Греции
Греция
22 мая 2022, 01:12 |
55
0

Сидклей не помог. Панатинаикос обыграл ПАОК в финале Кубка Греции

Команда из Афин выиграла национальный трофей

22 мая 2022, 01:12 |
55
0
Сидклей не помог. Панатинаикос обыграл ПАОК в финале Кубка Греции
twitter.com/paofc

Состоялся финальный поединок Кубка Греции, в котором встретились ПАОК и «Панатинаикос».

Судьбу трофея решил единственный результативный удар, который в первом тайме с пенальти нанес Айтор Канталапьедра.

Таким образом, клуб из Афин выиграл 19-й национальный Кубок в своей истории.

Отметим, что в составе ПАОКа сыграл арендованный у киевского «Динамо» бразилец Сидклей, который вышел на замену после перерыва.

Кубок Греции. Финал.

«Панатинаикос» – ПАОК – 1:0

Гол: Канталапьедра (34, пенальти)

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Кубок Греции по футболу Панатинаикос ПАОК Сидклей
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Источник Sport.ua
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