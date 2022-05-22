Сидклей не помог. Панатинаикос обыграл ПАОК в финале Кубка Греции
Команда из Афин выиграла национальный трофей
Состоялся финальный поединок Кубка Греции, в котором встретились ПАОК и «Панатинаикос».
Судьбу трофея решил единственный результативный удар, который в первом тайме с пенальти нанес Айтор Канталапьедра.
Таким образом, клуб из Афин выиграл 19-й национальный Кубок в своей истории.
Отметим, что в составе ПАОКа сыграл арендованный у киевского «Динамо» бразилец Сидклей, который вышел на замену после перерыва.
Кубок Греции. Финал.
«Панатинаикос» – ПАОК – 1:0
Гол: Канталапьедра (34, пенальти)
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