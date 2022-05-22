Сидклей не помог. Панатинаикос обыграл ПАОК в финале Кубка Греции

Состоялся финальный поединок Кубка Греции, в котором встретились ПАОК и «Панатинаикос».

Судьбу трофея решил единственный результативный удар, который в первом тайме с пенальти нанес Айтор Канталапьедра.

Таким образом, клуб из Афин выиграл 19-й национальный Кубок в своей истории.

Отметим, что в составе ПАОКа сыграл арендованный у киевского «Динамо» бразилец Сидклей, который вышел на замену после перерыва.

Кубок Греции. Финал.

«Панатинаикос» – ПАОК – 1:0

Гол: Канталапьедра (34, пенальти)