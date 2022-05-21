Англия21 мая 2022, 23:28 | Обновлено 22 мая 2022, 00:47
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ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед решающим матчем Ман Сити в АПЛ
В воскресенье у команды есть шансы взять титул АПЛ
21 мая 2022, 23:28 | Обновлено 22 мая 2022, 00:47
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Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил последний тур чемпионата Англии. Команда Александра Зинченко завтра имеет все шансы взять титул.
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